Банки заработали на комиссиях почти на 2 миллиарда больше чем годом ранее

Банковская система в этом году по состоянию на 01.04.2021 получила доход на комиссиях почти на 2 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2020.
О этом говорится в ответе НБУ на запрос ЭП.
В комиссионный доход от РКО входят комиссии за обслуживание карточек, смс банкинг, переводы и снятие наличных.
По состоянию на 01.04.2021 года:
Для сравнения на 01.04.2020 года:
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