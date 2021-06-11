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Банки заработали на комиссиях почти на 2 миллиарда больше чем годом ранее

Банки заработали на комиссиях почти на 2 миллиарда больше чем годом ранее

Банковская система в этом году по состоянию на 01.04.2021 получила доход на комиссиях почти на 2 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2020.

О этом говорится в ответе НБУ на запрос ЭП.

В комиссионный доход от РКО входят комиссии за обслуживание карточек, смс банкинг, переводы и снятие наличных.

По состоянию на 01.04.2021 года:

  • Чистый комиссионный доход банковской системы составил 12 418 млн грн.
  • Чистый комиссионный доход банковской системы от РКО – 10338 млн грн.

Для сравнения на 01.04.2020 года:

  • Чистый комиссионный доход банковской системы составил 10 790 млн грн.
  • Чистый комиссионный доход банковской системы от РКО – 8957 млн ​​грн.
По материалам Економічна Правда
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