Какими должны быть бизнес-модели нового мира, в котором мы живем

Во время своего выступления на iForum 2021 генеральний директор групи компаній Advanter Group, доктор экономических наук, стратег и футуролог Андрей Длигач рассказал о бизнес-моделях так званого нового мира, в котором мы уже на самом деле живем.
«Если бизнес-модели сейчас не учитывают геймификацию, если сейчас вы не превращаете коммуникацию со своим клиентом в игру, если покупка у вас сложнее, чем игра для трехлетнего ребенка, то вы уже проиграли, выпали из этого рынка», – говорит он.
Длигач заявляет, что в 2030 году рынок игр в мире достигнет порядка $1,5 трлн. По его словам, Украина уже занимает 20% мирового рынка разработки игр. И если удастся сохранить эту пропорцию в будущем, то отечественный ВВП удвоится только благодаря этой отрасли.
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«Уже сейчас 38% работающих в мире готовы отказаться от своих профессий, от того, чем они занимаются для зарабатывания на хлеб ради игр. Ради того, чтобы получать безусловный базовый доход и играть в игры», – обращает внимание футуролог.
Также сегодня необходимо быть адаптивным.
«Мы говорим об адаптивности уже лет пять. И она стала реальностью нашей жизни. Если ты не адаптивен, если твои бизнес-модели не адаптивны, если ты не выстроил бизнес-модели, которые позволяют персонифицировать твой продукт или сервис, ты выпал с рынка», – подчеркивает Андрей Длигач.
По его словам, крафтовый продукт становится уделом не только каких-то нишевых предприятий, но и крупных компаний – персонификация предложений, персонификация сервиса или коммуникаций.
«В этом безумном технологизированном мире вперед выходят технологии человеческие. Если ты видишь в человеке клиента, ты уже проиграл. Новая реальность – это видеть в человеке человека с его жизнью, его жизненным путем. Не b2b, не b2c, а human with human (человек с человеком. – Ред.). Вот бизнес-модель нового мира – human with human. Поставить человека в центр, в центр твоей бизнес-модели, в центр твоего бизнеса и перестать видеть в нем мешок с деньгами», – говорит эксперт.
Большие перспективы заключаются в мобильности трудовых ресурсов, убежден Андрей Длигач:
«Есть страны в Центральной Азии, у которых ВВП на 40% генерится за счет мобильности трудовых ресурсов. А мы боимся миграции наших ресурсов в Польшу и дальше. Это счастье для страны. За счет этого мы получаем граждан, которые распространяют нашу культуру, получают компетенции, возвращают их в страну, требуют лучших сервисов, других бизнес-моделей. Это благо для страны, но нам нужно научиться привлекать таланты со всего мира и за счет этого становиться успешной страной».
Также нашу экономику будет развивать сплав цифровых ресурсов и традиционных отраслей: химии, металлургии, энергетики и т. д. Кроме того, свой вклад сделает и развитие финтеха.
«Это все главные драйверы развития Украины, а не просто традиционные индустрии, к которым мы так привыкли. Даже земля становится активом цифровым. Уже сейчас с одного условного гектара земли удается повышать урожайность на 40% за счет цифровизации», – рассказал Длигач.
Кроме того, по словам эксперта, нам необходимо научиться кооперации и выстраивать отношения внутри бизнесов с искусственным интеллектом и роботами.
«И вот вам новая территория цифровых двойников. Там будут новые модели для страхования, для инвестирования, для покупок. Не для покупок в реальную жизнь, а для своего цифрового двойника. Он будет жить жизнью не менее ценной, чем его физическое альтер-эго», – убежден Андрей Длигач.
«В бизнес-моделях сети и связи становятся ценны. Они становятся важнее, чем иерархии и твое положение. Открывайтесь, выстраивайте рамки взаимоотношений. Через систему репутации и доверия к вам и вашему бизнесу. Пользуйтесь разнообразием, как вашей ключевой ценностью. Становитесь визионерами», – резюмировал он.
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