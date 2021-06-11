Эксперт рассказал, когда ожидать новый экономический кризис

Сейчас Украина находится в начале очередного цикла роста экономики. И с ней будут происходить похожие вещи, как в период 2000-2008 годов, когда экономика нашей страны выросла в пять раз в долларах США. Этот период специалисты называют золотой эпохой украинской экономики.

Об этом во время своего выступления на iForum 2021 рассказал Михаил Кухар – преподаватель макроэкономики бизнес-школы «МИМ-Киев», управляющий партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook.

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«У меня для вас три плохие и одна хорошая новость. Первая плохая. Капитализация всех ваших компаний стремительно упадет в течение одного квартала в три-четыре раза. Другая. Курс гривны сорвется в пропасть и будет лететь так стремительно, как вы еще никогда не видели. Хорошо, если остановится на 50. И третья новость. Вам придется увольнять лучших людей из ваших компаний, которых вы до того десятилетиями собирали, которых выращивали. И есть только одна хорошая новость. Все это произойдет с вами в 2030 году», – отметил он.

И это не его личное мнение, говорит Михаил Кухар, в этом сходятся лучшие прогнозисты мира: JPMorgan, Deutsche Bank Research, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Всемирный банк, МВФ.

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«Все абсолютно едины в том, что мы с вами будем следующие 8-10 лет жить во времена цикла супер-роста мировой экономики. Такого суперцикла, который мало кто вспомнит. Спор идет лишь о том, будет это 8 или 10 лет», – уточнил эксперт.

Профессор также озвучил совет, который он дает всем в начале цикла роста:

«Берите кредиты под любые проценты. Привлекайте любое невыгодное финансирования. Если у вас есть деньги, избавляйтесь от них. Деньги, которые у вас в руках, будут терять в своей стоимости. Они могут терять свои покупательские способности не только по отношению к недвижимости, но и к любым активам. Вот лежат у вас $100 тыс. наличными. До 31.12 там уже останется 80. Нет, купюры будут те же, вы просто сможете на 20% меньше всего купить».

Главное, отмечает Кухар, успеть все это продать в 2027 году, ведь «кризис наоборот надо встречать на кэше».