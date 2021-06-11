График работы банков на праздники

Согласно распоряжению Кабмина, праздничными и официальными выходными днями будут понедельники 21 июня (Троица) и 28 июня (День Конституции Украины).
По данным НБУ, банковские учреждения в эти дни не будут работать.
Тем не менее, банки имеют право самостоятельно определять график работы в выходные и праздничные дни.
Как будут работать банки в эти дни:
Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:
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