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График работы банков на праздники

График работы банков на праздники

Согласно распоряжению Кабмина, праздничными и официальными выходными днями будут понедельники 21 июня (Троица) и 28 июня (День Конституции Украины).

По данным НБУ, банковские учреждения в эти дни не будут работать.

Тем не менее, банки имеют право самостоятельно определять график работы в выходные и праздничные дни.

Как будут работать банки в эти дни:

  • независимо от праздничных и нерабочих дней система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю;
  • воспользоваться этой возможность или нет – каждый банк определяет самостоятельно, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины. Поэтому стоит заранее уточнить у своего банка график работы на эти выходные.

Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:

  • 19-21 июня – будут отображать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 22 июня 2021 года.
  • 26-28 июня – будут отображать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 29 июня 2021 года.
По материалам Finance.UA
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