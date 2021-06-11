График работы банков на праздники

Согласно распоряжению Кабмина, праздничными и официальными выходными днями будут понедельники 21 июня (Троица) и 28 июня (День Конституции Украины).

По данным НБУ, банковские учреждения в эти дни не будут работать.

Тем не менее, банки имеют право самостоятельно определять график работы в выходные и праздничные дни.

Как будут работать банки в эти дни:

независимо от праздничных и нерабочих дней система электронных платежей Национального банка ( СЭП ) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю;

воспользоваться этой возможность или нет – каждый банк определяет самостоятельно, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины. Поэтому стоит заранее уточнить у своего банка график работы на эти выходные.

Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи: