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Заработал портал инфраструктуры геопространственных данных

Заработал портал инфраструктуры геопространственных данных

Заработал единый портал, в котором будут публиковаться все геоданные Украины.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроения и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

«Портал Национальной инфраструктуры геопространственных данных сейчас доступен для пользования всех желающих. В него входит интегрированная градостроительная, экологическая, образовательная, финансовая, землеустроительная и инфраструктурная информация из всех населенных пунктов Украины. Все эти данные сведены в виде карты, на которой можно выбирать отображение соответствующей информации», — пишет Таций.

Так, уже сейчас пользователи могут выбрать слой «здания и сооружения» и просмотреть наличие выданных строительных паспортов, градостроительных условий и ограничений, разрешительных документов и тому подобное. Они интегрируются в портал по единой государственной электронной системе в сфере строительства. Обмен информацией между этими ресурсами происходит непрерывно в реальном времени.

По его словам, появление этого ресурса открывает новый этап в развитии территорий Украины:

  • во-первых, сосредоточение всей информации в одном портале позволит упростить и обеспечить на высшем уровне стратегическое планирование развития населенных пунктов. Это касается и частного предпринимательства, формирования бизнес-планов;
  • во-вторых, портал позволяет уменьшить бюрократический процесс получения необходимой информации, ведь она находится в свободном доступе;
  • в-третьих, интероперабельность ресурса — автоматический обмен данными с другими базами данных, позволит высвободить дополнительные человеческие ресурсы на решение других вопросов.

Сейчас портал работает в пилотном режиме с такими городами, как Белая Церковь, Житомир, Львов, Мариуполь, Николаев и Полтава, а также со всей Харьковской и Львовской областью.

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА сейчас осуществляет подготовительные работы, чтобы обеспечить подключение градостроительного кадастра к порталу.

По материалам Finance.UA
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