Заработал портал инфраструктуры геопространственных данных

Заработал единый портал, в котором будут публиковаться все геоданные Украины.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроения и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.
«Портал Национальной инфраструктуры геопространственных данных сейчас доступен для пользования всех желающих. В него входит интегрированная градостроительная, экологическая, образовательная, финансовая, землеустроительная и инфраструктурная информация из всех населенных пунктов Украины. Все эти данные сведены в виде карты, на которой можно выбирать отображение соответствующей информации», — пишет Таций.
Так, уже сейчас пользователи могут выбрать слой «здания и сооружения» и просмотреть наличие выданных строительных паспортов, градостроительных условий и ограничений, разрешительных документов и тому подобное. Они интегрируются в портал по единой государственной электронной системе в сфере строительства. Обмен информацией между этими ресурсами происходит непрерывно в реальном времени.
По его словам, появление этого ресурса открывает новый этап в развитии территорий Украины:
Сейчас портал работает в пилотном режиме с такими городами, как Белая Церковь, Житомир, Львов, Мариуполь, Николаев и Полтава, а также со всей Харьковской и Львовской областью.
Департамент градостроительства и архитектуры КГГА сейчас осуществляет подготовительные работы, чтобы обеспечить подключение градостроительного кадастра к порталу.
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