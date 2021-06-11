Гостиный двор в Киеве отдают Минкульту

Фонд Госимущества передаст Гостиный двор в Киеве в сферу управления Министерства культуры и информационной политики на основании решения правительства от 19 мая.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

«Наконец-то Фонд государственного имущества Украины передает „Гостиный двор“ в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня», — сообщил Ткаченко.

Вн добавил, что после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы по сохранению исторического здания.

Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. 15 августа 2011 года Кабмин исключил Гостиный двор из государственного реестра памятников архитектуры.

В 2012 году Киевсовет передал ООО «Укрреставрация» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Это решение возмутило столичных активистов, поэтому они начали в Гостином дворе акцию протеста. Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года.

В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал «Укрреставрацию» вернуть здание — памятник архитектуры «Гостиный двор» Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что столичная власть ожидает передачу Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.

Справка Finance.ua: