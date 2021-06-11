Xiaomi, Huawei и другие китайские производители будут выпускать универсальную быструю зарядку

Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo и Oppo подписали документ об «Универсальной спецификации быстрой зарядки для мобильных устройств».
За последние несколько лет технология быстрой зарядки совершила немалый скачок — и далеко не последнюю роль в этом сыграли китайские компании. Теперь они планируют действовать не по отдельности, а как единая сила, приняв единый стандарт быстрой зарядки.
Это сулит сразу несколько плюсов, причем как для производителей, так и для пользователей. Первые смогут снизить стоимость разработки своих зарядных устройств, а также уменьшить количество электронных отходов. Вторым же не придется подбирать разные зарядку под свою модель телефона — для всех вышеперечисленных производителей будет создана универсальное зарядное устройство, пишет Gizmochina.
Инициативу уже поддержали производитель микроконтроллеров Rockchip и Китайская академия информационно-коммуникационных технологий.
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