Растаможка «еврономеров»: в каких странах можно дистанционно снять с учета авто

В Украине для льготной растаможки автомобиля с иностранными номерами нужно обязательно снять его с учета в стране, в которой он зарегистрирован.
Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, это возможно сделать в Болгарии, Латвии, Нидерландах, Франции, Чехии и канадской провинции Онтарио.
Впрочем, в их списке нет самых популярных стран, откуда были ввезены машины с еврономерами, таких как Польша и Литва. Но украинцам все равно удается там снимать автомобили с учета.
Чтобы дистанционно снять авто в Болгарии, нужно подать регистрационному органу формуляр, в котором указана причина снятия с учета, регистрационные номерные знаки и свидетельства о регистрации автомобиля. Номерные знаки уничтожит уполномоченный орган, а свидетельства о регистрации промаркируют как недействительные.
Снять с учета в Латвии и Нидерландах можно на этом и этом сайтах соответственно.
Во Франции дистанционно подать документы можно в соответствующее структурное подразделение МВД (Префектуру) по месту жительства владельца автомобиля или через онлайн-платформу административных услуг.
Чтобы снять авто с учета в Чехии, надо предоставить регистрационному органу справки об осмотре технического состояния машины, который должен провести сертифицированный сервисный центр. Справка должна подтвердить его наличие, техническое состояние и соответствие нормам и стандартам основных узлов и агрегатов и идентифицировать номера.
Также в Чехии нужно предоставить технический сертификат и свидетельство о регистрации транспортного средства, вернуть закрепленные за авто постоянные регистрационные номера и оплатить административные сборы.
Информация о возможности дистанционного снятия автомобиля с учета в других странах у Таможни отсутствует. Однако, как сообщает “24 канал” со ссылкой на украинских посредников, в Польше это возможно сделать.
Также это можно сделать и в Литве. Снять с учета машину может ее владелец – литовский гражданин или компания, которая продала машину украинцу. Нужно найти владельца и попросить, чтобы он это сделал. Владелец может обратиться в Литовский центр регистраций авто Regitra, предварительно записавшись онлайн или выстояв очередь. За это ему надо будет заплатить.
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