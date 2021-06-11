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ГБР разоблачило масштабные хищения имущества и угля из вагонов Укрзализныци

ГБР разоблачило масштабные хищения имущества и угля из вагонов Укрзализныци

Государственное бюро расследований совместно со спецподразделением Службы безопасности разоблачили и задержали членов мощной преступной организации, которая разворовывала уголь и другое имущество из грузовых вагонов «Укрзализныци».

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, преступное образование было хорошо организовано, имело четкую структуру и иерархию. В него входило более 30 человек из числа правоохранителей, работников железной дороги и гражданских лиц.

Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, работавшие в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики.

Группировка имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили похищенное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило от 30 мин до 1 часа.

Сотрудники полиции в Запорожской области, которые входили в группировку, обеспечивали «прикрытие» от правоохранительных органов.

По предварительным подсчетам, на кражах угля дельцы имели миллионные прибыли.

Фиксация следователями ГБР преступной организации длилась почти год. Был проведен большой объем работы по документированию членов группировки, установлению всей преступной цепи до самой верхушки организации.

Следователи ГБР сообщили о подозрении 7 лицам. Одной гражданке Украины — в создании преступной организации и ее руководстве, кражах организованной группой в крупных размерах.

Также о подозрении сообщили двум инспекторам полиции в Запорожской области, начальнику одной из стрелковых команд УЗ и трем гражданским лицам за участие в преступной организации и пособничестве в тайном похищении чужого имущества.

Решается вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам производства.

По материалам Економічна Правда
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