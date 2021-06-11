Эпицентр впервые откроет супермаркет не в своем ТЦ

Якорным арендатором третьей очереди киевского торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall станет Эпицентр.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook Девелоперская компания Colliers, пишет НВ.
Отмечается, что Blockbuster Mall получил cертификат о принятии в эксплуатацию объекта третьей очереди. Открытие запланировано на третий квартал 2021 года.
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«Якорным арендатором станет представитель национальной сети торговых центров Эпицентр с двухэтажной локацией площадью 20 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Отметим, группа компаний Эпицентр впервые откроет супермаркет не в своем торговом центре.
В ТРЦ Blockbuster Mall 1 февраля этого года открылся первый в Украине магазин шведского мебельного гиганта IKEA. Его площадь составляет 5 тыс. кв. м.
Позже в Blockbuster Mall может также открыться строительный гипермаркет Building Mall. Глава правления группы Mandarin Plaza Александр Черницкий рассказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина, что старт работы новой сети запланирован на начало 2022 года.
«Открытие Эпицентра в ТРЦ Blockbuster Mall не противоречит планам развития сети. Одно другого не исключает», — заявил Черницкий.
Пока не известно, где планируется открыть первый гипермаркет. Черницкий не исключает, что Building Mall будет соседствовать с Эпицентром в ТРЦ Blockbuster Mall. «Почему нет? Конкуренция — двигатель торговли», — отметил он.
Основатель девелоперской компании Mandarin Plaza Group Вагиф Алиев неоднократно заявлял о планах создать сеть строительных гипермаркетов Building Mall.
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