Эпицентр впервые откроет супермаркет не в своем ТЦ

Якорным арендатором третьей очереди киевского торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall станет Эпицентр.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Девелоперская компания Colliers, пишет НВ.

Отмечается, что Blockbuster Mall получил cертификат о принятии в эксплуатацию объекта третьей очереди. Открытие запланировано на третий квартал 2021 года.

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«Якорным арендатором станет представитель национальной сети торговых центров Эпицентр с двухэтажной локацией площадью 20 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Отметим, группа компаний Эпицентр впервые откроет супермаркет не в своем торговом центре.

В ТРЦ Blockbuster Mall 1 февраля этого года открылся первый в Украине магазин шведского мебельного гиганта IKEA. Его площадь составляет 5 тыс. кв. м.

Позже в Blockbuster Mall может также открыться строительный гипермаркет Building Mall. Глава правления группы Mandarin Plaza Александр Черницкий рассказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина, что старт работы новой сети запланирован на начало 2022 года.

«Открытие Эпицентра в ТРЦ Blockbuster Mall не противоречит планам развития сети. Одно другого не исключает», — заявил Черницкий.

Пока не известно, где планируется открыть первый гипермаркет. Черницкий не исключает, что Building Mall будет соседствовать с Эпицентром в ТРЦ Blockbuster Mall. «Почему нет? Конкуренция — двигатель торговли», — отметил он.

Основатель девелоперской компании Mandarin Plaza Group Вагиф Алиев неоднократно заявлял о планах создать сеть строительных гипермаркетов Building Mall.