По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (51,911 млн грн и 45,552 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (47 и 45), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,15−27,16 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму 97,463 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,1700 — 50 000
27,1600 — 120 000
27,1600 — 100 000
27,1600 — 77 555
27,1600 — 100 000
27,1600 — 50 000
27,1600 — 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,1600 — 10 000
27,1600 — 20 000
27,1600 — 10 000
27,1700 — 20 000
27,1700 — 20 000
27,1700 — 33 333
27,1800 — 30 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,1938 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,0961 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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