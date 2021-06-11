ФГВФЛ продает два самолета Boeing 737-500

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставляет на аукцион право требования по кредиту с двумя самолетами Boeing 737-500 в залоге.
По данным ФГВФЛ, актив находится в залоге Национального банка и принадлежит Златобанку, который находится в ликвидации.
Торги состоятся 2 июля по английской модели аукциона в системе Prozorro.Продажи. Стартовая цена лота – 830,6 млн. грн.
Общая сумма задолженности по кредиту юридического лица, основной вид деятельности которого – пассажирский авиационный транспорт, составляет 830,6 млн грн.
Обеспечением исполнения обязательств по кредиту выступают два пассажирских самолета Boeing 737-500, каждый из которых оснащен двумя двигателями типа CFM56-3C-1 (год выпуска воздушных судов – 1993), а также имущественные права на денежные средства по договору выполнения чартерных авиаперевозок.
В торгах могут принять участие юридические и физические лица, кроме заемщика и поручителя по кредиту. Победителем аукциона станет участник, который предложит самую высокую цену за лот. Полученные от продажи этого актива деньги ФГВФЛ направит на расчеты с кредиторами Златобанка.
Фонд гарантирования не указывает название компании-заемщика, но согласно паспорту актива и данным специализированных сайтов, речь идет о самолетах Boeing 737-500, которые входили в состав флота авиакомпании МАУ, но с 2017-2018 гг. находятся на хранении в аэропорту «Борисполь».
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