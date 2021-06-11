В Раде отправили на доработку законопроект об олигархах

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС изучил президентский законопроект № 5599 об олигархах и пришел к выводу, что этот документ требует доработки.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

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«Законопроект № 5599, который противоречит целям Соглашения об ассоциации, но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации в части надлежащего соблюдения принципа правовой определенности, полного учета положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 (Общий регламент о защите данных)», — говорится в сообщении.

При доработке законопроекта также рекомендуется учесть положения Европейской конвенции по правам человека, Хельсинского Заключительного акта и рекомендации Парламентской Ассамблеи С Е № 1516.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах как неотложный. Позже в Слуге народа анонсировали еще семь законопроектов об олигархах. Они будут касаться изменений в закон о политических партиях и антимонопольное законодательство.

Также Зеленский обещает за время своей каденции избавить Украину от олигархов.

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