Новый закон ужесточит требования к платежеспособности страховщиков — НБУ

Принятый в первом чтении законопроект №5315 «О страховании» предусматривает новые подходы к лицензированию страховщиков и ужесточенные требования к обеспечению их платежеспособности.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Фейсбуке.

«Проект закона „О страховании“ — не об изменении декораций. Он о капитальном ремонте системы регулирования и надзора на страховом рынке. Чтобы в Украине появился фундамент для работы платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка страхования с надлежащей защитой прав потребителей этих услуг», — говорится в сообщении.

Документ предусматривает новые подходы к лицензированию страховщиков. Новое регулирование планирует перейти от лицензирования отдельных видов страхования к лицензированию по классам.

Фактически страховщик будет получать только одну лицензию с классами на страхование различных рисков. Так, лицензии станут более гибким инструментом: компании смогут добавлять дополнительные классы страхования, или наоборот — сужать объем собственной лицензии без лишних операционных затрат.

Также предусматриваются ужесточенные требования к обеспечению платежеспособности страховщиков. Законопроект предлагает дифференцированный подход к оценке платежеспособности компаний в зависимости от объемов их деятельности и рисковости операций, а также от классов страхования, по которым ведется деятельность.

Вводятся также новые требования к условиям ведения деятельности страховщиков. Речь идет о прозрачной структуре собственников, безупречной деловой репутации, удовлетворительном финансовом состоянии, прозрачных источниках происхождения средств, надлежащей организации системы управления.

Также вводятся меры по предотвращению ухода страховщиков с рынка «по-английски». Впервые в украинском законодательстве появится четкая процедура выхода компаний с рынка как в добровольном, так и принудительном порядке. Будут установлены цивилизованные правила передачи страхового портфеля. Это защитит потребителей страховых услуг, обеспечив максимально возможный объем выполнения обязательств перед ними со стороны страховых компаний.

В Нацбанке отмечают, что ко второму чтению в законопроект № 5315 важно внести определенные изменения. В частности, документ оставляет страховщикам возможность работать в качестве обществ с дополнительной ответственностью.

По мнению Национального банка, такая организационно-правовая форма имеет ряд недостатков перед акционерными обществами. Как для полноценного надзора, а значит, защищенности клиентов, так и для избежания регуляторного арбитража на страховом рынке в Украине критически важно, считают в НБУ, установить для страховщиков единую организационно-правовую форму — только акционерные общества.