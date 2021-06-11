Новый закон ужесточит требования к платежеспособности страховщиков — НБУ

Принятый в первом чтении законопроект №5315 «О страховании» предусматривает новые подходы к лицензированию страховщиков и ужесточенные требования к обеспечению их платежеспособности.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Фейсбуке.
«Проект закона „О страховании“ — не об изменении декораций. Он о капитальном ремонте системы регулирования и надзора на страховом рынке. Чтобы в Украине появился фундамент для работы платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка страхования с надлежащей защитой прав потребителей этих услуг», — говорится в сообщении.
Документ предусматривает новые подходы к лицензированию страховщиков. Новое регулирование планирует перейти от лицензирования отдельных видов страхования к лицензированию по классам.
Фактически страховщик будет получать только одну лицензию с классами на страхование различных рисков. Так, лицензии станут более гибким инструментом: компании смогут добавлять дополнительные классы страхования, или наоборот — сужать объем собственной лицензии без лишних операционных затрат.
Также предусматриваются ужесточенные требования к обеспечению платежеспособности страховщиков. Законопроект предлагает дифференцированный подход к оценке платежеспособности компаний в зависимости от объемов их деятельности и рисковости операций, а также от классов страхования, по которым ведется деятельность.
Вводятся также новые требования к условиям ведения деятельности страховщиков. Речь идет о прозрачной структуре собственников, безупречной деловой репутации, удовлетворительном финансовом состоянии, прозрачных источниках происхождения средств, надлежащей организации системы управления.
Также вводятся меры по предотвращению ухода страховщиков с рынка «по-английски». Впервые в украинском законодательстве появится четкая процедура выхода компаний с рынка как в добровольном, так и принудительном порядке. Будут установлены цивилизованные правила передачи страхового портфеля. Это защитит потребителей страховых услуг, обеспечив максимально возможный объем выполнения обязательств перед ними со стороны страховых компаний.
В Нацбанке отмечают, что ко второму чтению в законопроект № 5315 важно внести определенные изменения. В частности, документ оставляет страховщикам возможность работать в качестве обществ с дополнительной ответственностью.
По мнению Национального банка, такая организационно-правовая форма имеет ряд недостатков перед акционерными обществами. Как для полноценного надзора, а значит, защищенности клиентов, так и для избежания регуляторного арбитража на страховом рынке в Украине критически важно, считают в НБУ, установить для страховщиков единую организационно-правовую форму — только акционерные общества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6187 14
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2174 8
Витренко дал прогноз на случай остановки транзита российского газаВчера, 10:15 - 1431 8
В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»Вчера, 11:36 - 201 6
В Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидийВчера, 10:00 - 11423
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6187 14
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2174 8
Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплатыВчера, 14:01 - 1590
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 219
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 801 8
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 902
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1217
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 661