В «Киевавтодоре» прокомментировали обыски ГФС

В КК «Киевавтодор» заявляют, что корпорацией своевременно были уплачены все налоги в полном объеме согласно налоговым декларациям и финансовым отчетам в соответствии с действующим законодательством.

Об этом заявили в «Киевавтодоре».

«Сегодня в помещении коммунальной корпорации «Киевавтодор» в очередной раз осуществлялся обыск и изъятие документов представителями следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в г. Киеве на предмет отыскания доказательств неуплаты налогов рядом коммерческих предприятий, с которыми корпорация не имела и не имеет никаких договорных отношений (постановление Соломенского районного суда г. Киева от 16.06.2021)», – говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что в налоговой отчетности корпорации не отражалось ни одного из вышеупомянутых предприятий.

«Корпорацией своевременно были уплачены все налоги в полном объеме в соответствии с налоговыми декларациями и финансовыми отчетами согласно действующему законодательству. Сообщаем, что корпорация всегда содействует правоохранительным органам и предоставляет все необходимые документы. И на этот раз – не исключение. Предприятие и в дальнейшем будет сотрудничать с правоохранителями и предоставлять все необходимые запрашиваемые документы», – отмечается в сообщении.

Напомним, в четверг, 17 июня, прокуратура и ГФС пришли с обысками в “Киевавтодор”.

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в Киеве проводили обыски в служебных помещениях КК «Киевавтодор» в рамках уголовного производства, начатого по подозрению относительно умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту путепроводов на сумму более 30 млн гривен.