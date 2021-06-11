Рада поддержала одновременный переход права на землю и недвижимость

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5248 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем расположен)».
Его поддержали 293 депутата.
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«Проект закона разработан с целью устранения пробелов в правовом регулировании вопросов, связанных с оформлением и переходом прав на земельный участок в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, здание или сооружение), размещенное на ней», — говорится в пояснительной записке.
Как отмечается, устранение этих проблем является возможным путем установления обязательности одновременного оформления прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества (жилой дом, здание или сооружение), который на нем расположен, а также обратный порядок одновременного перехода прав на недвижимое имущество в случае перехода прав на земельный участок, на котором расположено указанное недвижимое имущество (жилой дом, здание или сооружение).
Предлагается унифицировать указанные правила перехода прав собственности и всех видов пользования земельным участком в случае перехода права собственности или права пользования земельным участком (сервитут, суперфиций, эмфитевзис (сельскохозяйственные здания), постоянное пользование и т. п) в случае приобретения права собственности на расположенные на таком земельном участке объекты недвижимого имущества (жилой дом, здание или сооружение) путем внесения изменений в статью 120 Земельного кодекса Украины и статью 377 Гражданского кодекса Украины.
Одновременно законом предлагается дополнить ст. 120 Земельного кодекса Украины новой частью 14, в соответствии с которой определить, что предметом договора, который предусматривает переход права собственности на объект недвижимого имущества (жилой дом (кроме многоквартирного), другое здание или сооружение или отдельную долю в праве общей собственности на такой объект, объект незавершенного строительства), который размещен на земельном участке (кроме земель государственной, коммунальной собственности), находящегося в собственности отчуждателя (предыдущего владельца) объекта недвижимого имущества, должен быть также такой земельный участок (или отдельная доля в праве общей собственности на него).
Существенным условием такого договора является условие одновременного перехода права собственности на такой земельный участок (долю в праве общей собственности на него) от отчуждателя к приобретателю такого объекта недвижимого имущества (отдельной доли в праве собственности на нее).
Таким образом, законопроект способствует устранению правовых коллизий и унификации процедур, связанных с совершенствованием порядка одновременного перехода прав на земельный участок в случае приобретения права собственности на расположенные на нем жилой дом, здание или сооружение и четкого определения процедуры оформления указанных прав и осуществления их государственной регистрации.
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