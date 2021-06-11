Грузия обновила правила въезда для туристов

Правительство Грузии обновило правила въезда в страну для иностранных туристов. В частности, детям до десяти лет теперь не нужно предоставлять отрицательный тест на коронавирус.
Об этом сообщает “Эхо Кавказа”.
В правительстве заявили, что такое изменение правил въезда в Грузию будет стимулировать семейные туристические поездки в Грузию.
Кроме того, Грузия расширила список стран, из которых теперь можно въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста и повторного на месте. В частности, в список попали Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Албания, Северная Македония и Босния и Герцеговина.
Новые правила въезда в Грузию уже вступили в действие.
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