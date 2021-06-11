Имущество государственного хлебокомбината продали на 20 млн гривен дешевле

Раскрыта схема незаконной реализации имущества госпредприятия “Нежинский комбинат хлебопродуктов”. Ее организаторы нанесли ущерб государству на сумму более 20 млн гривен. Им сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) по Киеву.

По данным ГБР, бывший госслужащий нарушил требования законодательства при взыскании долга с хлебокомбината. Он должен был взыскать налоговую задолженность с банковских счетов предприятия. Однако он согласовал и подписал решение о продаже недвижимого имущества комбината.

Экс-чиновник привлек компанию-оценщика и вступил в сговор с еще с не установленными следствием коммерсантами, которые были заинтересованы в приобретении имущества госпредприятия по минимальной стоимости.



Фото: ГБР

“Он значительно занизил в отчете оценочную стоимость имущества. Поддельный отчет поступил для рецензирования в ФГИУ (Фонд госимущества Украины. – Ред.). Работа была поручена начальнику одного из управлений Фонда. Чиновник, находясь в дружеских отношениях с частным оценщиком, не произвел должным образом проверку отчета”, – отмечается в сообщении.



Фото: ГБР

В результате этих действий, по итогам проведенного аукциона, имущество комбината стоимостью 27,5 млн гривен было продано всего за 6,5 млн гривен.

“Всем организаторам и участникам сделки сообщено о подозрении в служебной халатности, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины)”, – уточнили в ГБР.