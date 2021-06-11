0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 173 0

Имущество государственного хлебокомбината продали на 20 млн гривен дешевле

Имущество государственного хлебокомбината продали на 20 млн гривен дешевле

Раскрыта схема незаконной реализации имущества госпредприятия “Нежинский комбинат хлебопродуктов”. Ее организаторы нанесли ущерб государству на сумму более 20 млн гривен. Им сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) по Киеву.

По данным ГБР, бывший госслужащий нарушил требования законодательства при взыскании долга с хлебокомбината. Он должен был взыскать налоговую задолженность с банковских счетов предприятия. Однако он согласовал и подписал решение о продаже недвижимого имущества комбината.

Экс-чиновник привлек компанию-оценщика и вступил в сговор с еще с не установленными следствием коммерсантами, которые были заинтересованы в приобретении имущества госпредприятия по минимальной стоимости.


Фото: ГБР

“Он значительно занизил в отчете оценочную стоимость имущества. Поддельный отчет поступил для рецензирования в ФГИУ (Фонд госимущества Украины. – Ред.). Работа была поручена начальнику одного из управлений Фонда. Чиновник, находясь в дружеских отношениях с частным оценщиком, не произвел должным образом проверку отчета”, – отмечается в сообщении.


Фото: ГБР

В результате этих действий, по итогам проведенного аукциона, имущество комбината стоимостью 27,5 млн гривен было продано всего за 6,5 млн гривен.

“Всем организаторам и участникам сделки сообщено о подозрении в служебной халатности, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины)”, – уточнили в ГБР.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.