В Польше продукты вдвое дешевле, чем в Украине, а средняя зарплата втрое выше — СМИ

В Киеве цены на продукты на 60-100% выше, чем в столице Польши Варшаве. В то же время украинцы зарабатывают в среднем втрое меньше поляков, говорится в материале «Обозреватель».

В среднем разница в цене составляет от 60-100% не в пользу Украины. Например:

огурцы в Варшаве стоят 14,9 грн, а в Киеве – 23 грн за кг;

свекла в Польше – 9 грн, а у нас – в 15 грн за кг;

помидоры в Польше – 26,1 грн, в Украине – 40 грн за кг;

яблоки сорта “Чемпион”: 7,5 грн в Варшаве, а в Киеве – 15 грн за кг.

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При этом, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5,5 тыс. злотых в месяц ($1,445 тыс.), а в Украине в среднем платят 13,5 тыс. грн в месяц ($500).

К тому же пищевые продукты в Украине стремительно дорожают. По данным Госстата, по сравнению с маем прошлого года цены на подсолнечное масло выросли на рекордные 75,2%, сахар подорожал на 67,2%, яйца на 34,4%, а хлеб – на 16,6%.

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По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в июне на 16% подорожала курятина. Белокочанная капуста подорожала в 2 раза, свекла – в 1,6 раза, а морковь на 78%.

При этом, производители пищевых продуктов прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев цены вырастут еще на 10-15%.

Также отмечается, что в Польше аграрии получают субсидии от государства, благодаря которым могут модернизировать фермы и устанавливать более низкие цены на продукты питания.