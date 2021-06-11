В Нафтогазе опровергли рост цены: бытовые клиенты получают газ по 7,96 гривны

Все клиенты ООО «Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“» по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному плану «Фиксированный», то есть 7,96 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения.
Об этом сообщил в Facebook директор по интегрированным коммуникациям в группе Нафтогаз Максим Белявский.
«Для бытовых клиентов эта цена на газ зафиксирована на год и не меняется даже в условиях повышения цен на европейских хабах и сезонных колебаний. Подключение к тарифному плану „Месячный“ происходит только по желанию клиента», — добавил Белявский.
Он также пояснил, что тарифный план «Месячный» является индикативным.
«ООО „Газопоставляющая компания „Нафтогаз Украины““ (ГК „Нафтогаз Украины“) рассчитала в июне цену в рамках тарифного плана „Месячный“, учитывая текущую ситуацию на рынке ЕС. Таким образом, месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана „Фиксированный“, цель которого — защитить бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке», — отметил директор по коммуникациям.
По его словам, цена на газ в тарифе «Месячный» коррелируется с ценами европейских хабов.
«В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть больше $ 270 за тысячу кубометров. Это обусловлено колебаниями цен на энергорынках, из-за того что РФ искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства „Северный поток-2“. Также на рост цен влияет конъюнктура глобальных рынков, в частности высокие цены на сжиженный природный газ в азиатском регионе», — прокомментировал Белявский.
ГК «Нафтогаз Украины» в июле готовится презентовать новое предложение на рынке — сезонный тарифный план с возможностью равномерных оплат, анонсировал директор по коммуникациям.
На днях СМИ сообщили, что ГК «Нафтогаз Украины» в июне повысила цену на газ в тарифе «Месячный» до 11,94 грн за кубометр, тогда как годовой фиксированный тариф компании составляет 7,96 грн за кубометр.
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