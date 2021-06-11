Тим Кук рассказал о вирусах на Android и планах по выпуску электрокара

В интервью журналистам Brut America глава Apple ответил на ряд вопросов о политике бренда. Не обошлось и без упоминания главного конкурента iOS — сравнивая свою платформу с Android, топ-менеджер заявил, что на последней в 47 раз больше вирусов.
Последнее заявление Тим Кук обосновал тем, что для платформы iOS существует всего один магазин приложений, и все они проходят тщательную проверку перед публикацией. В то же время пользователи Android могут скачивать программы из непроверенных источников, что нередко приводит к заражению устройств вредоносным софтом.
По поводу инициативы GDPR глава компании отметил, что в целом относится к ней положительно, однако не согласен с требованиями регуляторов в вопросе разрешения установки на фирменные устройства сторонних приложений.
“Это разрушит безопасность iPhone и множество инициатив по обеспечению конфиденциальности, которые мы встроили в App Store, где у нас есть метки приватности и прозрачность отслеживания приложений — этих вещей больше не будет”, — заявил он.
Наиболее потенциальными разработками компании Тим Кук назвал AR-устройства и алгоритмы искусственного интеллекта, а также исследования в области здоровья. В качестве примера глава бренда привёл важность использования Apple Watch, благодаря которым пользователи обнаруживали проблемы со здоровьем на ранних стадиях.
Кроме того, глубокое внедрение ИИ в фирменные устройства, по мнению Кука, существенно упростит жизнь владельцев гаджетов во всех аспектах.
В конце интервью главу бренда попросили рассказать о проекте Apple Car, однако он отказался от комментариев, объяснив, что у компании должен быть «туз в рукаве».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6187 14
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2174 8
Витренко дал прогноз на случай остановки транзита российского газаВчера, 10:15 - 1431 8
В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»Вчера, 11:36 - 201 6
В Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидийВчера, 10:00 - 11423
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6187 14
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2174 8
Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплатыВчера, 14:01 - 1590
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 219
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 801 8
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 902
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1217
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 661