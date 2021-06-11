Тим Кук рассказал о вирусах на Android и планах по выпуску электрокара

В интервью журналистам Brut America глава Apple ответил на ряд вопросов о политике бренда. Не обошлось и без упоминания главного конкурента iOS — сравнивая свою платформу с Android, топ-менеджер заявил, что на последней в 47 раз больше вирусов.

Последнее заявление Тим Кук обосновал тем, что для платформы iOS существует всего один магазин приложений, и все они проходят тщательную проверку перед публикацией. В то же время пользователи Android могут скачивать программы из непроверенных источников, что нередко приводит к заражению устройств вредоносным софтом.

По поводу инициативы GDPR глава компании отметил, что в целом относится к ней положительно, однако не согласен с требованиями регуляторов в вопросе разрешения установки на фирменные устройства сторонних приложений.

“Это разрушит безопасность iPhone и множество инициатив по обеспечению конфиденциальности, которые мы встроили в App Store, где у нас есть метки приватности и прозрачность отслеживания приложений — этих вещей больше не будет”, — заявил он.

Наиболее потенциальными разработками компании Тим Кук назвал AR-устройства и алгоритмы искусственного интеллекта, а также исследования в области здоровья. В качестве примера глава бренда привёл важность использования Apple Watch, благодаря которым пользователи обнаруживали проблемы со здоровьем на ранних стадиях.

Кроме того, глубокое внедрение ИИ в фирменные устройства, по мнению Кука, существенно упростит жизнь владельцев гаджетов во всех аспектах.

В конце интервью главу бренда попросили рассказать о проекте Apple Car, однако он отказался от комментариев, объяснив, что у компании должен быть «туз в рукаве».