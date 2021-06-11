В НБУ рассказали, планируют ли увеличивать присутствие на валютном рынке в случае ревальвации гривны

НБУ не планирует валютные интервенции заранее, ключевым фактором присутствия или неприсутствия на валютном рынке являются амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня.

Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, отвечая на вопросы журналистов.

«До 80% предложение валюты формируется отраслями, это горно-металлургический комплекс и аграрно-промышленный комплексы, последняя отрасль имеет выраженные сезонные циклы весной и осенью. Также предложение валюты увеличивается в периоды уплаты квартальных налогов — это второй месяц квартала. Сезонные аспекты спроса на валюту также коррелируют с интенсивностью бюджетных расходов, которые обычно наращиваются до конца года. В текущем году определенное влияние на состояние валютного рынка имели отдельные бюджетные расходы в апреле — мае, в том числе связанные с закупкой вакцин», — сказал Гелетий, отвечая на вопрос, имеют ли сезонные факторы определяющее влияние на валютном рынке.

По его словам, на протяжении последних лет «эти сезонные паттерны были актуальными».

«Впрочем, иногда несезонные факторы также могут существенно нивелировать влияние сезонных. К таковым, в частности, относятся заход и выход нерезидентов в ОВГЗ или из ОВГЗ. Например, в апреле, в период обострения конфликта с нашим северным соседом, нерезиденты продавали ОВГЗ и покупали большие объемы валюты, нивелировав влияние сезонного увеличения продаж валюты со стороны компаний и АПК», — добавил заместитель главы НБУ.

В то же время на вопрос, планирует ли НБУ увеличивать свое присутствие на валютном рынке в случае дальнейшей ревальвации гривны, Гелетий ответил:

«Мы не планируем валютные интервенции наперед, это невозможно. Ключевым фактором присутствия или неприсутствия на валютном рынке является амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня. С начала июня, с активизацией спроса инвесторов-нерезидентов в ОВГЗ, значительно увеличилось предложение иностранной валюты, и курс стал довольно быстро ревальвировать. Именно для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ покупал валюту на межбанковском рынке».

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua