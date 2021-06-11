В Google Chrome тестируют две новые функции для тех, у кого много вкладок

В Google решили прийти на помощь вкладкозависимым — пользователям, у которых открыто большое количество вкладок.
О будущих возможных обновлениях написало издание Android Police.
Пользователь Reddit Leopeva64−2 обнаружил в Chrome Canary (версия браузера, в которой разработчики тестируют нововведения) функцию, которая добавит в меню истории группы вкладок. Вероятно, пользователь сможет самостоятельно их редактировать и составлять эти списки так, как ему удобно. Функция должна помочь пользователям, закрывшим группу вкладок, легко восстанавливать закрытые страницы как по отдельности, так и сразу все (будет работать по схожему принципу с «Восстановить все вкладки»).
Также Leopeva64−2 обнаружил фиксацию репозитория Chrome, согласно которой Google планирует сделать функцию закладки интуитивно более удобной для пользователя. Если вы нажмете «Добавить в закладки все вкладки» во время пользования разными группами, то браузер не будет сохранять все вкладки по отдельности огромным списком. Вместо этого Chrome сохранит (или обновит) новые группы вкладок.
Пока что неизвестно, когда именно разработчики планируют перенести эти функции в обычную версию Google Chrome.
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