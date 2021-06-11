Нанес ущерб на 34 млн. ГФС наложила арест на имущество подрядчика земельного департамента КГГА

Государственная фискальная служба (ГФС) наложила арест на имущество подрядчика департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации, который нанес около 34 млн убытков бюджету.

Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

Установлено, что директор одного из обществ г. Киева, начиная с 2013 года, умышленно, с целью получения неправомерной выгоды в виде пользования земельными участками, которые находятся в центре столицы, не оформил надлежащим образом правоустанавливающих документов с Департаментом земельных ресурсов КГГА, и не платил арендную плату за землю.

Также установлено, что служебные лица этого общества при подаче декларации по плате за землю за предыдущие годы занижали площадь и нормативно-денежную оценку земельных участков, что привело к неуплате в местный бюджет Украины в г. Киеве около 34 млн грн.

Сотрудники ГФС провели ряд обысков по месту жительства руководителя предприятия, в офисах предприятия и в помещении департамента земельных ресурсов КГГА.

Проведенная судебно-экономическая экспертиза подтвердила размер нанесенных убытков территориальной общине Киева в лице Киевского городского совета в сумме 19,5 млн грн.

Руководителю упомянутого общества сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364−1 У К Украины . В настоящее время он объявлен в розыск.

Постановлением районного суда г. Киева, наложен арест на недвижимое имущество (помещение в г. Киеве), которое на праве собственности принадлежит упомянутому СХД, с целью обеспечения гражданского иска.

Продолжается досудебное расследование.

«Идет системная кропотливая работа по установлению всех фактов хищения ресурсов местной общины Киева и уклонения от уплаты налогов разных подрядчиков и субподрядчиков. Уже есть доказательства, свидетельствующие о таком системном явлении, как завышение реальной стоимости работ или услуг. Ненадлежащая организация в деятельности структурных подразделений КГГА повлекла убытки бюджета на сотни миллионов гривен. Все нарушения получат правовую оценку», — сообщил глава ГФС Вадим Мельник.

Напомним, 12 мая Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации.