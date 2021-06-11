По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (39,518 млн грн и 45,034 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (52 и 31), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,13−27,14 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 84,552 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,1400 — 30 000

27,1100 — 50 000

27,1100 — 80 000

27,1000 — 10 000

27,1000 — 57 775

27,1000 — 33 333

27,0900 — 25 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,1000 — 30 000

27,1000 — 20 000

27,1000 — 500

27,1100 — 20 000

27,1100 — 50 000

27,1100 — 100 000

27,1200 — 33 333

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,1480 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,0798 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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