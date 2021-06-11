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Изменения в Налоговый кодекс препятствуют развитию экономики — ЕВА

Изменения в Налоговый кодекс препятствуют развитию экономики — ЕВА

Европейская Бизнес ассоциация призывает отклонить законопроект правительства об изменениях налогового законодательства (№5600) как препятствующий развитию экономики и ухудшающий инвестиционную привлекательность страны.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

“Равные и прогнозируемые правила игры в стране – залог развития бизнеса, экономики страны, привлечения инвестиций. В то же время, когда правила игры каждый раз меняются, о вопросах сбалансированности и экономического восстановления вряд ли можно говорить», – сообщается в заявлении.

В ЕБА отметили, что бизнес-среда имеет много замечаний к этому законопроекту, и обратили внимание, что документ не проходил общественного обсуждения и не согласовывался с крупнейшими бизнес-ассоциациями Украины.

Кроме того, в ассоциации обеспокоены очередным намерением правительства внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которые могут привести к нарушению принципа стабильности налогового законодательства.

По словам исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко, этим законопроектом правительство пытается любой ценой залатать дыру в бюджете путем повышения ставок налогов и сборов, а не стимулировать экономическое развитие.

«Очевидно, такое решение обдуманным и стратегическим вряд ли можно назвать. Ведь вопрос недопоступления в бюджет заключается в существовании, прежде всего, теневой экономики, отсутствии равных правил игры в стране, и тому подобное. С этими явлениями и стоит бороться в первую очередь, а не облагать дополнительной фискальной нагрузкой прозрачный бизнес», – отметила Деревянко.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация призвала не принимать законопроект 5600 даже в первом чтении, а отклонить его полностью.

По материалам Главком
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