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Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50%

Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50%

НКРЭКУ планирует повысить фонд заработной платы III квартал 2021 года на 47%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Соответствующий проект постановления НКРЭКУ обнародован на сайте комиссии в повестке дня 23 июня.

Зарплатный фонд на III квартал 2021 года составил 138 млн грн, по сравнению с 93 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Для этого НКРЭКУ на III квартал решила повысить ставку платы на свое содержание на 21%. С июля 2021 года ставка составит 0,058% по сравнению с 0,048% за аналогичный период прошлого года.

Ставку на регулирование обязаны платить все поставщики газа, электроэнергии и жилищно-коммунальных услуг в специальный фонд государственного бюджета. Эти средства из бюджета направляются на содержание комиссии.

Общие расходы бюджета на содержание комиссии в третьем квартале увеличатся почти в половину до 178 млн грн.

Напомним, на 2021 год члены НКРЭКУ решили повысить себе заработную плату в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год. В 2020 году их зарплата выросла в 2 раза до в среднем 2,1 млн грн.

Помимо роста зарплат, НКРЭКУ практикует премирование членов комиссии с 50% должностного оклада каждые 3 месяца. Последняя премия в размере 1,25 млн грн была утверждена в конце апреля.

По материалам Главком
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