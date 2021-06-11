Spotify запустила собственный аналог Clubhouse

Стриминговая аудиоплатформа Spotify представила собственный аналог популярного приложения Clubhouse для голосового общения.

О новой платформе под названием Greenroom сообщила пресс-служба Spotify.

Приложение уже появилось в 135 странах мира на iOS и Android, но доступно пока только на английском языке.

Greenroom позволяет создавать аудиокомнаты через учетную запись Spotify. Имеет такие же функции, что и большинство аудиоплатформ. Комнаты вмещают до тысячи пользователей, где каждый участник может высказаться с разрешения ведущего.

В приложении также есть текстовый чат, который можно отключить. После окончания эфира запись можно скачать и превратить ее в подкаст. Чтобы привлечь создателей контента на платформу, Spotify запустит систему монетизации для авторов.