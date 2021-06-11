НБУ планирует изменить порядок ведения кассовых операций в гривне

Национальный банк планирует внести ряд изменений в порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В рамках общественного обсуждения НБУ предлагает:

не распространять ограничения на наличные расчеты (в размере 50 тыс. грн) на использование наличных средств фонда оперативно-розыскных действий, созданного во исполнение Закона Украины «О Государственном бюро расследований». Такое предложение поступило от Государственного бюро расследований;

уточнить, что возможность заключать договора на оказание услуги по предоставлению персонала (аутстаффинг) для выполнения функций кассира распространяется также и на небанковские финансовые учреждения;

детализировать требование о необходимости обеспечения субъектами хозяйствования наличия в кассе достаточного количества банкнот, оборотной и/или разменной монеты для выдачи сдачи, исходя из среднедневного объема наличной выручки, с учетом бонусных программ лояльности и наличия устройств для приема монет.

Общественное обсуждение проекта продлится в течение одного месяца.

Справка Finance.ua:

Национальный банк нормировал ряд вопросов, связанных с открытием банковских счетов.

В этом году появится еще больше узкоспециализированных отделений и «отделений-кафе».

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