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Комитет Рады по нацбезопасности поддержал бюджетную декларацию

Комитет Рады по нацбезопасности поддержал бюджетную декларацию

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал бюджетную декларацию на 2022−2024 годы. Документ получил заключение комитета по вопросам социальной политики.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата В Р.

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«Члены комитета на заседании 16 июня рассмотрели и поддержали Бюджетную декларацию на 2022−2024 годы», — сказано в сообщении.

Комитет также согласовал отдельные пункты изменений в годовой план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения Министерства обороны на 2021 год.

Кроме того, члены комитета начали рассмотрение подготовленного ко второму чтению проекта закона № 3196-д о внесении изменений в ЗУ «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Замглавы комитета Марьяна Безуглая сообщила, что нардепы еще не будут рассматривать закон президента Владимира Зеленского, поскольку в отношении него еще нет заключения Главного научно-экспертного управления ВР.

Напомним, в комитете ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов заявили, что документ требует доработки.

По материалам РБК-Украина
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