Комитет Рады по нацбезопасности поддержал бюджетную декларацию

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал бюджетную декларацию на 2022−2024 годы. Документ получил заключение комитета по вопросам социальной политики.
Об этом сообщает информационное управление
Кстати, обо всех главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.
«Члены комитета на заседании 16 июня рассмотрели и поддержали Бюджетную декларацию на 2022−2024 годы», — сказано в сообщении.
Комитет также согласовал отдельные пункты изменений в годовой план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения Министерства обороны на 2021 год.
Кроме того, члены комитета начали рассмотрение подготовленного ко второму чтению проекта закона № 3196-д о внесении изменений в ЗУ «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.
Замглавы комитета Марьяна Безуглая сообщила, что нардепы еще не будут рассматривать закон президента Владимира Зеленского, поскольку в отношении него еще нет заключения Главного научно-экспертного управления ВР.
Напомним, в комитете ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов заявили, что документ требует доработки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6187 14
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2174 8
Витренко дал прогноз на случай остановки транзита российского газаВчера, 10:15 - 1431 8
В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»Вчера, 11:36 - 201 6
В Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидийВчера, 10:00 - 11423
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6187 14
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2174 8
Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплатыВчера, 14:01 - 1590
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 219
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 801 8
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 902
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1217
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 661