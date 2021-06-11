Застройщик Максим Микитась заявил, что он вернул контроль над «Укрбуд Девелопмент»

Киевский застройщик и экс-нардеп Украины Максим Микитась вернул контроль над строительной компанией «Укрбуд Девелопмент», президентом которой он был до 2016 года.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в информационном агентстве «Українські новини».

«Активы на десятки миллионов долларов из собственности Укрбуда и его инвесторов вдруг оказались в карманах рейдеров. Инвесторов нашей компании и меня просто обокрали. Сейчас идет следствие. Уверен, что все украденное будет возвращено законным владельцам», — заявил экс-нардеп.

«Около двух недель назад ко мне обратился Василий Полевой, которого я не видел до сих пор ни разу, и попросил вернуть мне украденную долю „Укрбуда“, которую на него оформили обманным способом. Абсолютно добровольно, мы провели возврат доли ее законному владельцу — компании „Базерт Девелопмент Элелелпи“, которой владею я. После этого, в Едином государственном реестре юридических лиц появится запись о том, что владельцем 50% доли Укрбуда снова стал я», — сказал Микитась.

Еще одним подставным лицом, на которое незаконным образом была зарегистрирована доля компании, стал Евгений Дикин, который также согласился вернуть украденную долю компании в собственность Микитася.

По словам застройщика, попытка похитить у него компанию была совершена организованной преступной группировкой во главе с Дмитрием Федотенковым и Олегом Майбородой, гендиректором Укрбуда.

«Вместе с правоохранительными органами, мы начали расследование преступных действий Федетенкова, Майбороды и круга лиц, которые крышевали весь процесс хищения Укрбуда. Сейчас собрано очень много доказательств и передано в Государственное Бюро Расследований по хищению активов на сумму свыше 60 миллионов долларов. По ним уже открыты уголовные дела, однако эти лица продолжают свою незаконную деятельность», — добавил бизнесмен.

Так, Микитась заявил о попытке этих лиц завладеть компанией Укрбуд второй раз в ночь с 15-го на 16-е июня.

«Ночью произошло беспрецедентное событие, присущее нашей стране. Черными нотариусами, рейдерским способом было совершено блокирование государственного реестра юридических лиц. В разделе сведений о владельцах Укрбуда сегодня значится очередное подставное лицо Ильченко Богдан Александрович. Организованной группой лиц совершается преступление против собственности путем подделки документов», — завершил Микитась.

Микитась призвал правоохранительные органы приложить все усилия по расследованию ситуации и преступлений вокруг его компании «Укрбуд Девелопмент». Он заверил: «Рейдеры Укрбуда Федотенкова и Майборода будут наказаны. Идет следствие. Все похищенное будет возвращено законным владельцам — инвесторам Укрбуда».

Справка Finance.ua

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей военной части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, причиненного государству вследствие этого, составляет 81,6 млн грн.