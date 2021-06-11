Райффайзен Банк Аваль официально сменил название

Райффайзен Банк Аваль с 17 июня 2021 года официально сменил название на Райффайзен Банк.
Соответствующие изменения внесены в устав банка и Государственный реестр.
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Что изменится для клиентов? Как отмечают в банке, Райффайзен Банк продолжает выполнять все обязательства как правопреемник Райффайзен Банка Аваль перед клиентами и контрагентами.
«В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карты или переоформлять ранее поданные документы. Банк работает в обычном режиме», — заявили в банке.
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