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Райффайзен Банк Аваль официально сменил название

Райффайзен Банк Аваль официально сменил название

Райффайзен Банк Аваль с 17 июня 2021 года официально сменил название на Райффайзен Банк.

Соответствующие изменения внесены в устав банка и Государственный реестр.

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Что изменится для клиентов? Как отмечают в банке, Райффайзен Банк продолжает выполнять все обязательства как правопреемник Райффайзен Банка Аваль перед клиентами и контрагентами.

«В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карты или переоформлять ранее поданные документы. Банк работает в обычном режиме», — заявили в банке.

Справка Finance.ua:

  • С октября 2005 года банк является частью банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ (Австрия).
  • Группе РБИ принадлежит 68,26% акций Райффайзен Банка, еще 30% – Европейскому банку реконструкции и развития.
По материалам НВ
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