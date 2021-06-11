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Суд признал законным конкурс по отбору главы ПриватБанка

Суд признал законным конкурс по отбору главы ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева признал законной процедуру проведения конкурса по отбору главы правления государственного ПриватБанка.

«Хозяйственный суд Киева поддержал позицию ПриватБанка в деле №910/2410/21 по иску профсоюзной организации к банку и правительству при участии Национального банка Украины в качестве третьего лица блокирования конкурса по избранию председателя правления ПриватБанка», – сообщает пресс-служба банка.

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Юристы банка детально обосновали суду соответствие конкурсного отбора требованиям законодательства. По результатам рассмотрения дела суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований профсоюзной организации.

Проведение конкурса по отбору топ-менеджмента госбанков – обязательное условие функционирования системы корпоративного управления, зафиксированной в Стратегии развития государственных банков и соответствующих нормах законодательства.

Напомним, конкурс на пост главы ПриватБанка долгое время был заблокирован в суде профсоюзом банка.

24 февраля Хозсуд Киева запретил ПриватБанку и правительству совершать любые действия по избранию и назначению председателя правления банка.

В мае наблюдательный совет ПриватБанка назначил Герхарда Бёша председателем правления по результатам проведенного конкурсного отбора сроком на 5 лет.

Герхард Бёш с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года занимал должность первого заместителя председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

8 июня НБУ согласовал назначение Герхарда Бёша на должность главы ПриватБанка сроком на 5 лет.

По материалам Финансовый клуб
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