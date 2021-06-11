Суд признал законным конкурс по отбору главы ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева признал законной процедуру проведения конкурса по отбору главы правления государственного ПриватБанка.

«Хозяйственный суд Киева поддержал позицию ПриватБанка в деле №910/2410/21 по иску профсоюзной организации к банку и правительству при участии Национального банка Украины в качестве третьего лица блокирования конкурса по избранию председателя правления ПриватБанка», – сообщает пресс-служба банка.

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Юристы банка детально обосновали суду соответствие конкурсного отбора требованиям законодательства. По результатам рассмотрения дела суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований профсоюзной организации.

Проведение конкурса по отбору топ-менеджмента госбанков – обязательное условие функционирования системы корпоративного управления, зафиксированной в Стратегии развития государственных банков и соответствующих нормах законодательства.

Напомним, конкурс на пост главы ПриватБанка долгое время был заблокирован в суде профсоюзом банка.

24 февраля Хозсуд Киева запретил ПриватБанку и правительству совершать любые действия по избранию и назначению председателя правления банка.

В мае наблюдательный совет ПриватБанка назначил Герхарда Бёша председателем правления по результатам проведенного конкурсного отбора сроком на 5 лет.

Герхард Бёш с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года занимал должность первого заместителя председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

8 июня НБУ согласовал назначение Герхарда Бёша на должность главы ПриватБанка сроком на 5 лет.