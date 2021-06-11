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Что учитывать при оформлении договора на право собственности на землю

Что учитывать при оформлении договора на право собственности на землю

Граждане и юридические лица Украины, а также территориальные общины и государство имеют право приобретать в собственность земельные участки в порядке наследования, на основании договоров мены, ренты, дарения и других гражданско-правовых сделок. Такие сделки проводятся в соответствии с положениями гражданского законодательства с учетом требований Земельного кодекса Украины.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

«Соглашения о переходе права собственности на земельные участки заключаются в письменной форме и нотариально удостоверяются», — объяснили в Минюсте.

Какую информацию нужно указывать в соглашениях о переходе права собственности на земельные участки:

  • названия сторон (Ф. И. О. гражданина, название юридического лица);
  • вид сделки;
  • предмет сделки (земельный участок с определением местоположения, площади, целевого назначения, состава угодий, правового режима и т. п);
  • кадастровый номер земельного участка;
  • документ, подтверждающий право собственности на земельный участок;
  • сведения об отсутствии запретов на отчуждение земельного участка;
  • сведения об отсутствии/наличии ограничений по использованию участка по целевому назначению (залог, аренда, сервитуты и т. п);
  • договорная цена;
  • права и обязанности сторон;
  • момент перехода права собственности на земельный участок.

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В министерстве также добавили, что право собственности на участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельных соток или гектаров возникает с момента государственной регистрации таких прав.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин утвердил порядок проверки покупателя земли со стороны нотариусов, в том числе — проверки имеющейся у покупателя земли, чтобы не было превышения установленных лимитов.
  • Гражданское законодательство предусматривает, что изменение или расторжение договора совершается в такой же форме, как и его заключение.
  • Физические лица — плательщики налога за землю должны платить земельный налог и арендную плату за земельные участки государственной или коммунальной собственности через учреждения банков или отделения операторов почтовой связи.

Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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