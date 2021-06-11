Что учитывать при оформлении договора на право собственности на землю

Граждане и юридические лица Украины, а также территориальные общины и государство имеют право приобретать в собственность земельные участки в порядке наследования, на основании договоров мены, ренты, дарения и других гражданско-правовых сделок. Такие сделки проводятся в соответствии с положениями гражданского законодательства с учетом требований Земельного кодекса Украины.
Об этом сообщает Министерство юстиции.
«Соглашения о переходе права собственности на земельные участки заключаются в письменной форме и нотариально удостоверяются», — объяснили в Минюсте.
Какую информацию нужно указывать в соглашениях о переходе права собственности на земельные участки:
В министерстве также добавили, что право собственности на участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельных соток или гектаров возникает с момента государственной регистрации таких прав.
Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 13522 15
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2568 8
Здоровая конкуренция: Шкарлет объяснил высокие зарплаты в «университете Зеленского»6 ч. назад - 280 6
В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»Вчера, 11:36 - 263 6
Зеленский собрался строить больницы по евростандартамВчера, 12:06 - 1226 6
Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплатыВчера, 14:01 - 2531
Украинцы скупают недвижимость за рубежом: список стран с лучшими ценамиВчера, 20:02 - 1884
Эпицентр впервые откроет супермаркет не в своем ТЦВчера, 14:13 - 1496 1
Межбанк: курс доллара взлетелВчера, 18:14 - 1240
💸 Умеете ли вы эффективно работать с депозитами (тест)Вчера, 17:00 - 1039
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 292
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 826 9
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 924
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1239
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 671