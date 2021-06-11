Что препятствует продаже квартиры

Продать квартиру быстро и без чрезмерных усилий удается нечасто. В среднем этот процесс длится 3-4 месяца. Впрочем, среди объектов недвижимости, выставленных на продажу, встречаются такие, что даже опытным специалистам в этой сфере сложно реализовать товар на протяжении длительного времени.
Эксперты портала flombu.ua выясняли, почему не продается квартира и что может препятствовать продаже недвижимости.
Причин, по которым недвижимость приобретает проблемный характер и клиенты отказываются ее покупать, немало. Их называют обремениями. И наиболее распространенные в Украине – финансовые и юридические.
Среди финансовых обременений выделяют следующие:
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Хозяйственные недостатки, которые блокируют продажу квартиры. Учитывая хозяйствование или бесхозяйственность в жилье, могут возникнуть обстоятельства, которые будут «отталкивать» потенциальных покупателей недвижимого имущества. К таким причинам относятся:
1. Незаконная установка в квартире запрещенных конструкций. Скажем, в помещениях, расположенных в исторических частях городов, нельзя устанавливать пластиковые окна. Впрочем, некоторые хозяева игнорируют этот запрет, продают недвижимость, а за последствия такого неправомерного деяния перед законом придется отвечать новому владельцу жилья.
Кроме того, в некоторых многоэтажках существует запрет на проведение газа выше 5-го этажа. Однако и это не сдерживает многих хозяев. Так что можно купить квартиру с незаконным подключением к газовой сети и подвергнуть себя и других опасности и даже понести ответственность за это нарушение.
2. Незаконная перепланировка квартиры или несанкционированная достройка жилья. Приобретя квартиру с такими конструкциями, новому хозяину придется учесть “строительное творчество” предшественника или же, например, при возникновении определенных обстоятельств разбирать соответственно несогласованную достройку.
3. Отсоединение квартиры от систем электро- или теплоснабжения. Случается, что из-за задолженности за газ, воду или тепло специальные службы «отрезают» квартиру от всех или некоторых видов коммунальных услуг. Повторное подсоединение жилья к коммуникационным системам – финансово- и времязатратное дело.
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