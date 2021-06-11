0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 815 0

Что препятствует продаже квартиры

Что препятствует продаже квартиры

Продать квартиру быстро и без чрезмерных усилий удается нечасто. В среднем этот процесс длится 3-4 месяца. Впрочем, среди объектов недвижимости, выставленных на продажу, встречаются такие, что даже опытным специалистам в этой сфере сложно реализовать товар на протяжении длительного времени.

Эксперты портала flombu.ua выясняли, почему не продается квартира и что может препятствовать продаже недвижимости.

Причин, по которым недвижимость приобретает проблемный характер и клиенты отказываются ее покупать, немало. Их называют обремениями. И наиболее распространенные в Украине – финансовые и юридические.

Среди финансовых обременений выделяют следующие:

  • жилье как залог под заем. Недвижимость – ценный актив, который очень часто служит финансовым залогом выплаты кредита. Если квартира находится под залогом, значит, речь идет о финансовом обременении. Такую недвижимость продать не удастся;
  • квартиры-должники за коммуналку. Бывают случаи, когда долг за обслуживание продаваемого жилья перед коммунальными структурами может накапливаться годами и составлять половину рыночной стоимости недвижимости.
  • Юридические нюансы, возникающие при купле-продаже недвижимости*, тесно связаны с финансовыми:
  • продажа квартиры в ипотеке. Довольно распространенное финансово-юридическое обременение на жилье – это ипотека. Покупать квартиру и начинать длительное сотрудничество с банками желает далеко не каждый. Кроме того, для купли-продажи квартиры в ипотеке требуется согласие банка, выдавшего кредит под это жилье;
  • недвижимость с несколькими владельцами. Самый простой пример в такой ситуации – один из владельцев квартиры может отказаться от продажи жилья;
  • ребенок – владелец квартиры. Не облегчит подписание соглашения о купле-продаже квартиры и то, что среди владельцев объекта недвижимости могут оказаться дети. За юридическими сделками с участием детей пристально следит Попечительский совет. Без его разрешения оформить продажу жилья, полностью или частью которого владеет несовершеннолетний, невозможно.

Кстати, о недвижимости, жилье и стоимости «квадратов» мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫

Хозяйственные недостатки, которые блокируют продажу квартиры. Учитывая хозяйствование или бесхозяйственность в жилье, могут возникнуть обстоятельства, которые будут «отталкивать» потенциальных покупателей недвижимого имущества. К таким причинам относятся:

1. Незаконная установка в квартире запрещенных конструкций. Скажем, в помещениях, расположенных в исторических частях городов, нельзя устанавливать пластиковые окна. Впрочем, некоторые хозяева игнорируют этот запрет, продают недвижимость, а за последствия такого неправомерного деяния перед законом придется отвечать новому владельцу жилья.

Кроме того, в некоторых многоэтажках существует запрет на проведение газа выше 5-го этажа. Однако и это не сдерживает многих хозяев. Так что можно купить квартиру с незаконным подключением к газовой сети и подвергнуть себя и других опасности и даже понести ответственность за это нарушение.

2. Незаконная перепланировка квартиры или несанкционированная достройка жилья. Приобретя квартиру с такими конструкциями, новому хозяину придется учесть “строительное творчество” предшественника или же, например, при возникновении определенных обстоятельств разбирать соответственно несогласованную достройку.

3. Отсоединение квартиры от систем электро- или теплоснабжения. Случается, что из-за задолженности за газ, воду или тепло специальные службы «отрезают» квартиру от всех или некоторых видов коммунальных услуг. Повторное подсоединение жилья к коммуникационным системам – финансово- и времязатратное дело.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.