Что препятствует продаже квартиры

Продать квартиру быстро и без чрезмерных усилий удается нечасто. В среднем этот процесс длится 3-4 месяца. Впрочем, среди объектов недвижимости, выставленных на продажу, встречаются такие, что даже опытным специалистам в этой сфере сложно реализовать товар на протяжении длительного времени.

Эксперты портала flombu.ua выясняли, почему не продается квартира и что может препятствовать продаже недвижимости.

Причин, по которым недвижимость приобретает проблемный характер и клиенты отказываются ее покупать, немало. Их называют обремениями. И наиболее распространенные в Украине – финансовые и юридические.

Среди финансовых обременений выделяют следующие:

жилье как залог под заем. Недвижимость – ценный актив, который очень часто служит финансовым залогом выплаты кредита. Если квартира находится под залогом, значит, речь идет о финансовом обременении. Такую недвижимость продать не удастся;

квартиры-должники за коммуналку. Бывают случаи, когда долг за обслуживание продаваемого жилья перед коммунальными структурами может накапливаться годами и составлять половину рыночной стоимости недвижимости.

Юридические нюансы, возникающие при купле-продаже недвижимости*, тесно связаны с финансовыми:

продажа квартиры в ипотеке. Довольно распространенное финансово-юридическое обременение на жилье – это ипотека. Покупать квартиру и начинать длительное сотрудничество с банками желает далеко не каждый. Кроме того, для купли-продажи квартиры в ипотеке требуется согласие банка, выдавшего кредит под это жилье;

недвижимость с несколькими владельцами. Самый простой пример в такой ситуации – один из владельцев квартиры может отказаться от продажи жилья;

ребенок – владелец квартиры. Не облегчит подписание соглашения о купле-продаже квартиры и то, что среди владельцев объекта недвижимости могут оказаться дети. За юридическими сделками с участием детей пристально следит Попечительский совет. Без его разрешения оформить продажу жилья, полностью или частью которого владеет несовершеннолетний, невозможно.

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Хозяйственные недостатки, которые блокируют продажу квартиры. Учитывая хозяйствование или бесхозяйственность в жилье, могут возникнуть обстоятельства, которые будут «отталкивать» потенциальных покупателей недвижимого имущества. К таким причинам относятся:

1. Незаконная установка в квартире запрещенных конструкций. Скажем, в помещениях, расположенных в исторических частях городов, нельзя устанавливать пластиковые окна. Впрочем, некоторые хозяева игнорируют этот запрет, продают недвижимость, а за последствия такого неправомерного деяния перед законом придется отвечать новому владельцу жилья.

Кроме того, в некоторых многоэтажках существует запрет на проведение газа выше 5-го этажа. Однако и это не сдерживает многих хозяев. Так что можно купить квартиру с незаконным подключением к газовой сети и подвергнуть себя и других опасности и даже понести ответственность за это нарушение.

2. Незаконная перепланировка квартиры или несанкционированная достройка жилья. Приобретя квартиру с такими конструкциями, новому хозяину придется учесть “строительное творчество” предшественника или же, например, при возникновении определенных обстоятельств разбирать соответственно несогласованную достройку.

3. Отсоединение квартиры от систем электро- или теплоснабжения. Случается, что из-за задолженности за газ, воду или тепло специальные службы «отрезают» квартиру от всех или некоторых видов коммунальных услуг. Повторное подсоединение жилья к коммуникационным системам – финансово- и времязатратное дело.