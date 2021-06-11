Японцы придумали съедобную маску от коронавируса (видео)

Во время пандемии коронавируса производители масок предлагали всевозможные варианты масок: с оригинальными рисунками или имитирующие нижнюю половину лица человека, необычных форм и цветов, однако ни один из них не додумался создать съедобную маску, пишет Sora News24.
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Эту оплошность решили исправить в Японии, где в экспериментальной лаборатории Goku no Kimochi The Labo придумали маски из дынного хлеба, выпекаемого в Melon de Melon, популярной сети магазинов дынь, расположенных в Токио, филиалы которой разбросаны по всей стране.
Маска представляет собой лепешку выпуклой формы, которая крепится к лицу с помощью завязок, как любая обычная маска.
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Хотя ношение маски, сделанной из дынного хлеба, может показаться шуткой, она на самом деле была должным образом протестирована на характеристики продукта в Исследовательском институте Unitika Garmentec.
Согласно результатам теста, маска из хлеба обеспечивает такой же или даже лучший уровень защиты, чем обычные маски, и ее действительно можно использовать как серьезное прикрытие для лица, несмотря на комичный вид.
На данный момент, однако, компания нацелена лишь на то, чтобы выпускать продукт как “самую счастливую маску в мире, чтобы исполнить мечты любителей хлеба”. Ее массовое производство в промышленных масштабах не планируется.
Съедобные маски поступили в продажу с 10 июня. Их реализовывают исключительно через Интернет с доставкой по Японии в упаковках по пять штук за 1800 иен (16,44 доллара США).
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