Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод

В Австралии нашли новый метод для строительства дорог. Так, для производства материала предлагают использовать медицинские маски.

Об этом сообщает издание Fast Company.

Сообщается, что австралийские ученые придумали новый строительно-дорожный материал, для производства которого необходимо измельчить использованные медицинские маски и переработанный бетон, который получают, например, при сносе здания.

«Для строительства одного километра двухполосной дороги необходимо около трех миллионов масок. Этот ход предотвратит попадание на свалку порядка 93 тонн отходов», – говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель эксперимента профессор Джи Ли, в масках есть пластик полипропилен, который долго разлагается. В то же время они усиливают связи между частицами щебня, что делает дорогу более прочной.

Также исследователи рассказали, что использование медицинских масок поможет снизить стоимость производства на 30%, а общая стоимость сырья будет составлять от 32 до 78 долларов за тонну.