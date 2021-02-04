0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 5 0

Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод

Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод

В Австралии нашли новый метод для строительства дорог. Так, для производства материала предлагают использовать медицинские маски.

Об этом сообщает издание Fast Company.

Сообщается, что австралийские ученые придумали новый строительно-дорожный материал, для производства которого необходимо измельчить использованные медицинские маски и переработанный бетон, который получают, например, при сносе здания.

«Для строительства одного километра двухполосной дороги необходимо около трех миллионов масок. Этот ход предотвратит попадание на свалку порядка 93 тонн отходов», – говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель эксперимента профессор Джи Ли, в масках есть пластик полипропилен, который долго разлагается. В то же время они усиливают связи между частицами щебня, что делает дорогу более прочной.

Также исследователи рассказали, что использование медицинских масок поможет снизить стоимость производства на 30%, а общая стоимость сырья будет составлять от 32 до 78 долларов за тонну.

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.