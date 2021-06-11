Федоров рассказал, сколько украинцев пользуются электронными услугами

По состоянию на июнь 2021 года почти 11 млн украинцев пользуются электронными услугами. При этом 53% населения Украины — за пределами цифровой грамотности.
Об этом в эфире Громадського радио сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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«Только приложением „Дія“ пользуются почти 6 млн украинцев. Каждый день — 300−400 тысяч человек. Например, мы запустили регистрации ФЛП онлайн через „Дію“ — сегодня уже более 50% ФЛП регистрировались онлайн. А до этого было только 4%. Потребительская культура электронных услуг растет. За 3 года мы хотим пройти путь, который другие страны проходили 30 лет», — объясняет Федоров.
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Министр уверяет, что в случае возникновения проблем обязательно следует обращаться в Службу поддержки, которая работает 24/7.
«53% украинцев за пределами цифровой грамотности. Мы всегда помогаем. У нас есть проект «Дія — Цифровое образование. Видео-пояснения о работе тех или иных функций можно смотреть на нашем YouTube», — говорит Михаил Федоров.
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