Стало известно, когда появятся внутренние COVID-сертификаты в приложении «Дія»

Внутренние украинские COVID-сертификаты должны появиться в приложении «Дія» 1 июля.
Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского.
«Продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата. По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский „ковид-сертификат“ должен появиться в приложении „Дія“», — говорится в сообщении.
Также, как отметили на совещании, состоялся официальный запуск электронных больничных. Были проведены соответствующие вебинары с врачами.
На сегодня 109 учреждений здравоохранения уже испытали функционал и выдали электронные медицинские заключения.
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