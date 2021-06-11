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Стало известно, когда появятся внутренние COVID-сертификаты в приложении «Дія»

Стало известно, когда появятся внутренние COVID-сертификаты в приложении «Дія»

Внутренние украинские COVID-сертификаты должны появиться в приложении «Дія» 1 июля.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского.

«Продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата. По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский „ковид-сертификат“ должен появиться в приложении „Дія“», — говорится в сообщении.

Также, как отметили на совещании, состоялся официальный запуск электронных больничных. Были проведены соответствующие вебинары с врачами.

На сегодня 109 учреждений здравоохранения уже испытали функционал и выдали электронные медицинские заключения.

Справка Finance.ua:

  • Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что люди, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, могут получить международное свидетельство о вакцинации. Президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока рассказал, чем этот документ отличается от «COVID-паспорта», который все еще находится на стадии разработки.
  • ЕС разрешил привитым гражданам свободные поездки.
  • В Госпогранслужбе рассказали о том, как должны быть оформлены документы, при наличии которых разрешается пересекать границу на въезд во время карантинных ограничений или избежать самоизоляции.

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По материалам tid.com.ua
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