Как в приложении «Дія» проверить, есть ли у вас долги или штрафы

Водителям рассказали, как в мобильном приложении «Дія» проверить долги и штрафы за нарушение ПДД.

Об этом сказано на официальном сайте «Дія».

«Уже сейчас в приложении „Дія“ можно видеть штрафы за нарушение ПДД и долги по исполнительным производствам. Благодаря этому удается избегать ситуаций, когда человек просто не знал о долге и поэтому не оплатил его вовремя. Ведь его сразу можно оплатить в приложении „Дія“ — удобно и быстро», — сказано в сообщении.

Как проверить, есть ли у вас долги или штрафы:

авторизуйтесь в приложении «Дія»;

зайдите в раздел Услуги;

выберите «Штрафы за нарушение ПДД » или «Исполнительные производства»;

Если у вас есть долги или штрафы, вы увидите информацию об этом.

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На портале «Дія» можно найти информацию о бизнесе, которым вы владеете, недвижимости, земле. Также на портале каждый может просмотреть информацию о себе из основных реестров в электронном кабинете гражданина. Это простой способ узнать, что о вас знает государство. Каждый пользователь может получить доступ к информации о себе из 5 приоритетных реестров (о бизнесе, пенсии, собственности, налогах и транспорте).