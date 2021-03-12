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Как в приложении «Дія» проверить, есть ли у вас долги или штрафы

Как в приложении «Дія» проверить, есть ли у вас долги или штрафы

Водителям рассказали, как в мобильном приложении «Дія» проверить долги и штрафы за нарушение ПДД.

Об этом сказано на официальном сайте «Дія».

«Уже сейчас в приложении „Дія“ можно видеть штрафы за нарушение ПДД и долги по исполнительным производствам. Благодаря этому удается избегать ситуаций, когда человек просто не знал о долге и поэтому не оплатил его вовремя. Ведь его сразу можно оплатить в приложении „Дія“ — удобно и быстро», — сказано в сообщении.

Как проверить, есть ли у вас долги или штрафы:

  • авторизуйтесь в приложении «Дія»;
  • зайдите в раздел Услуги;
  • выберите «Штрафы за нарушение ПДД» или «Исполнительные производства»;

Если у вас есть долги или штрафы, вы увидите информацию об этом.

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На портале «Дія» можно найти информацию о бизнесе, которым вы владеете, недвижимости, земле. Также на портале каждый может просмотреть информацию о себе из основных реестров в электронном кабинете гражданина. Это простой способ узнать, что о вас знает государство. Каждый пользователь может получить доступ к информации о себе из 5 приоритетных реестров (о бизнесе, пенсии, собственности, налогах и транспорте).

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться 🧐

По материалам Finance.UA
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