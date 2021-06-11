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Xiaomi запатентовала уникальный подэкранный сканер отпечатков

Xiaomi запатентовала уникальный подэкранный сканер отпечатков

Новая разработка компании объединяет сразу два метода размещения биометрического датчика: под дисплеем и на боковой грани.

Главной же особенностью технологии станет использование IPS-матрицы вместо обычно применяемых в таких случаях AMOLED-панелей.

Cканер отпечатков пальцев предполагается установить на боковой грани устройства под загнутым экраном гаджета, отказавшись от выделенной области на рамке корпуса. При этом в документе упоминается IPS-дисплей — предположительно такая конструкция позволит снизить стоимость смартфона, не отказываясь от премиального дизайна.


Изображение: 91mobiles.com


Изображение: 91mobiles.com

Соответствующая заявка была опубликована патентным ведомством США 3 июня 2021 года. Увы, документ не раскрывает каких-либо технических подробностей и особенностей дизайна смартфонов, которые могут оснащаться подобной технологией. Возможная дата анонса первых устройств с оригинальными сканерами отпечатков пока неизвестна.

По материалам 4PDA
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