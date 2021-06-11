Xiaomi запатентовала уникальный подэкранный сканер отпечатков

Новая разработка компании объединяет сразу два метода размещения биометрического датчика: под дисплеем и на боковой грани.
Главной же особенностью технологии станет использование IPS-матрицы вместо обычно применяемых в таких случаях AMOLED-панелей.
Cканер отпечатков пальцев предполагается установить на боковой грани устройства под загнутым экраном гаджета, отказавшись от выделенной области на рамке корпуса. При этом в документе упоминается IPS-дисплей — предположительно такая конструкция позволит снизить стоимость смартфона, не отказываясь от премиального дизайна.
Изображение: 91mobiles.com
Изображение: 91mobiles.com
Соответствующая заявка была опубликована патентным ведомством США 3 июня 2021 года. Увы, документ не раскрывает каких-либо технических подробностей и особенностей дизайна смартфонов, которые могут оснащаться подобной технологией. Возможная дата анонса первых устройств с оригинальными сканерами отпечатков пока неизвестна.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 13460 15
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2553 8
Здоровая конкуренция: Шкарлет объяснил высокие зарплаты в «университете Зеленского»7 ч. назад - 273 6
В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»Вчера, 11:36 - 262 6
Зеленский собрался строить больницы по евростандартамВчера, 12:06 - 1224 6
Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплатыВчера, 14:01 - 2520
Украинцы скупают недвижимость за рубежом: список стран с лучшими ценамиВчера, 20:02 - 1876
Эпицентр впервые откроет супермаркет не в своем ТЦВчера, 14:13 - 1493 1
Межбанк: курс доллара взлетелВчера, 18:14 - 1238
💸 Умеете ли вы эффективно работать с депозитами (тест)Вчера, 17:00 - 1034
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 292
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 827 9
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 924
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1239
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 671