0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 125 0

В ФГВФЛ дали пояснения относительно предоставления банку персональных данных

В ФГВФЛ дали пояснения относительно предоставления банку персональных данных

Заключая с банком договор по размещению депозита, вкладчик как субъект персональных данных передает их банку. Это делается с целью выполнения банком обязанностей, предусмотренных законодательством Украины и условиями договора о предоставлении банковских услуг.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Что относится к персональным данным: фамилия, имя, отчество, адрес, телефоны, паспортные данные, национальность, образование, семейное положение, материальное положение, дата и место рождения, место жительства и пребывания.

Основанием возникновения у банка права на обработку персональных данных является согласие вкладчика в форме заявления (в бумажном или электронном виде), подписанного им во время заключения/выполнения договора, которое хранится в банке. Также такое согласие может предоставляться путем включения соответствующего пункта в договор (в том числе в анкету, опросный лист).

Читайте также: Нацбанк изменил условия открытия банковских счетов

«Персональные данные вкладчика относятся к категории информации с ограниченным доступом, то есть доступ к ним определяется законодательством и получает его только ограниченный круг лиц. Согласно ст. 60 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“, информация о деятельности и финансовом состоянии клиента (в т. ч. вкладчика), которая стала известна банку, отнесена к банковской тайне, которой, в частности, являются сведения о банковских счетах клиентов, операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента, финансово-экономическом положении клиентов и тому подобное. Этим же законом предусмотрена обязанность банка по сохранению банковской тайны», — поясняют в Фонде гарантирования.

Персональные данные вкладчика аккумулируются в соответствующей базе персональных данных банка, которая подлежит государственной регистрации путем внесения соответствующей записи в Государственный реестр баз персональных данных.

Обработка персональных данных:

  • каждый банк обеспечивает обработку и защиту персональных данных клиентов от случайных потери или уничтожения, от незаконной обработки, в т. ч. незаконного распространения или доступа к ним;
  • защита, правила и порядок обращения с такой информацией определяется банком самостоятельно, в соответствии с требованиями действующего законодательства, внутренних нормативных документов банка и процедур.

Право доступа к персональным данным и на их обработку предоставляется только уполномоченным работникам банка только после подписания ими обязательства о неразглашении информации, которая им была доверена или которая стала известна в связи с выполнением должностных обязанностей.

Порядок доступа других лиц к персональным данным определяется условиями письменного согласия вкладчика, предоставленного банку как владельцу персональных данных на обработку этих данных.

Защита прав вкладчика:

  • нарушение законодательства о защите персональных данных влечет за собой административную или уголовную ответственность;
  • для решения вопросов по защите и обработке персональных данных (внесение изменений в данные в случае их недостоверности, запрет обработки данных) вкладчик имеет право обратиться непосредственно в банк. Если такое требование не будет выполнено, вкладчик может подать жалобу на указанные действия или бездействие банка к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека и/или в суд.

Контроль за соблюдением законодательства о защите персональных данных обеспечивается в Украине Уполномоченным Верховной Рады по правам человека и судами.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше от депозита

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.