В ФГВФЛ дали пояснения относительно предоставления банку персональных данных

Заключая с банком договор по размещению депозита, вкладчик как субъект персональных данных передает их банку. Это делается с целью выполнения банком обязанностей, предусмотренных законодательством Украины и условиями договора о предоставлении банковских услуг.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Что относится к персональным данным: фамилия, имя, отчество, адрес, телефоны, паспортные данные, национальность, образование, семейное положение, материальное положение, дата и место рождения, место жительства и пребывания.
Основанием возникновения у банка права на обработку персональных данных является согласие вкладчика в форме заявления (в бумажном или электронном виде), подписанного им во время заключения/выполнения договора, которое хранится в банке. Также такое согласие может предоставляться путем включения соответствующего пункта в договор (в том числе в анкету, опросный лист).
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«Персональные данные вкладчика относятся к категории информации с ограниченным доступом, то есть доступ к ним определяется законодательством и получает его только ограниченный круг лиц. Согласно ст. 60 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“, информация о деятельности и финансовом состоянии клиента (в т. ч. вкладчика), которая стала известна банку, отнесена к банковской тайне, которой, в частности, являются сведения о банковских счетах клиентов, операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента, финансово-экономическом положении клиентов и тому подобное. Этим же законом предусмотрена обязанность банка по сохранению банковской тайны», — поясняют в Фонде гарантирования.
Персональные данные вкладчика аккумулируются в соответствующей базе персональных данных банка, которая подлежит государственной регистрации путем внесения соответствующей записи в Государственный реестр баз персональных данных.
Обработка персональных данных:
Право доступа к персональным данным и на их обработку предоставляется только уполномоченным работникам банка только после подписания ими обязательства о неразглашении информации, которая им была доверена или которая стала известна в связи с выполнением должностных обязанностей.
Порядок доступа других лиц к персональным данным определяется условиями письменного согласия вкладчика, предоставленного банку как владельцу персональных данных на обработку этих данных.
Защита прав вкладчика:
Контроль за соблюдением законодательства о защите персональных данных обеспечивается в Украине Уполномоченным Верховной Рады по правам человека и судами.
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