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В Украине разоблачили фальсификаторов топлива

В Украине разоблачили фальсификаторов топлива

В Украине следователи Нацполиции разоблачили преступную группу, занимавшуюся незаконным изготовлением и сбытом топлива.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Установлено, что участники группы организовались для незаконного изготовления топлива и легализации доходов от его продажи.

Группа действовала в период с 2020 по июнь 2021 года. В ее состав вошли жители Черкасской и Харьковской областей.

Злоумышленники вводили в заблуждение аграриев и фермеров и под предлогом реализации нефтепродуктов надлежащего качества сбывали топливо, качество которого не соответствовало требованиям ГОСТа.


Фото: Нацполиция

Правоохранители провели 18 обысков на территории Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей. Для проведения следственных мероприятий задействовали более 100 правоохранителей.

Во время обысков обнаружили оборудование для массового производства топлива, которое позволяло злоумышленникам перерабатывать более 24 тонн нефти в сутки. Также изъяли около 12 тонн незаконно изготовленной продукции.


Фото: Нацполиция

В настоящее время продолжается экспертиза нефтепродуктов, а также проводят другие необходимые процессуальные действия. Участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы.

По материалам Корреспондент.net
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