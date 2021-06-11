Закон о деолигархизации. Что думают в Минюсте и СНБО

Министерство юстиции и аппарат СНБО Украины убеждены, что принятие закона о деолигархизации будет способствовать евроинтеграционным процессам в Украине и позволит избежать появления новых олигархов.
Об этом сообщили секретарь СНБО Алексей Данилов и министр юстиции Денис Малюська во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».
«Когда мы читаем Конституцию — у нас есть стремление стать полноправным членом НАТО, — подчеркнул он. — Но если будет оставаться олигархическая экономика и коррупционная составляющая как ее неотъемлемый элемент, мы никогда не войдем в НАТО», — отметил Данилов.
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Таким образом, по словам Данилова, борьба с олигархами становится фундаментальной вещью, ведь вступление в НАТО — это один из важных залогов нашей независимости.
«Принятие внесенного главой государства закона о деолигархизации ускорит движение Украины в Европу и членство в НАТО», — подчеркнул Данилов.
Министр Юстиции Денис Малюська добавил, что принятие закона о деолигархизации не только поможет решить текущие проблемы Украины, но и позволит избежать повторного роста олигархата.
«Это были дикие 90-е, которые создали нам то, что мы имеем сейчас — олигархов. Как только мы статус олигарха уберем, уберем и влияние крупного бизнеса на политику и медиа, вернем все в цивилизованное русло. Исторических условий для генерации новых олигархов, которым бы государство подарило огромные бизнесы просто так, потому что они оказались на определенном историческом этапе самыми хитрыми или с самым низким этическим барьером, такое вряд ли уже произойдет», — отметил министр.
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