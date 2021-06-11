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Закон о деолигархизации. Что думают в Минюсте и СНБО

Закон о деолигархизации. Что думают в Минюсте и СНБО

Министерство юстиции и аппарат СНБО Украины убеждены, что принятие закона о деолигархизации будет способствовать евроинтеграционным процессам в Украине и позволит избежать появления новых олигархов.

Об этом сообщили секретарь СНБО Алексей Данилов и министр юстиции Денис Малюська во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

«Когда мы читаем Конституцию — у нас есть стремление стать полноправным членом НАТО, — подчеркнул он. — Но если будет оставаться олигархическая экономика и коррупционная составляющая как ее неотъемлемый элемент, мы никогда не войдем в НАТО», — отметил Данилов.

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Таким образом, по словам Данилова, борьба с олигархами становится фундаментальной вещью, ведь вступление в НАТО — это один из важных залогов нашей независимости.

«Принятие внесенного главой государства закона о деолигархизации ускорит движение Украины в Европу и членство в НАТО», — подчеркнул Данилов.

Министр Юстиции Денис Малюська добавил, что принятие закона о деолигархизации не только поможет решить текущие проблемы Украины, но и позволит избежать повторного роста олигархата.

«Это были дикие 90-е, которые создали нам то, что мы имеем сейчас — олигархов. Как только мы статус олигарха уберем, уберем и влияние крупного бизнеса на политику и медиа, вернем все в цивилизованное русло. Исторических условий для генерации новых олигархов, которым бы государство подарило огромные бизнесы просто так, потому что они оказались на определенном историческом этапе самыми хитрыми или с самым низким этическим барьером, такое вряд ли уже произойдет», — отметил министр.

Справка Finance.ua:

  • 3 июня на сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Он определяет, кто такие олигархи, кто будет вести реестр их имен и что грозит госслужащим за контакты с ними.
  • В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас в Украине к перечню олигархов можно отнести 13 человек.

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По материалам suspilne.media
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