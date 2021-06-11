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Какой штраф грозит юрлицам за нарушение валютного законодательства

Какой штраф грозит юрлицам за нарушение валютного законодательства

За нарушение требований валютного законодательства к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) применяются штрафные санкции.

Об этом рассказал заместитель начальника Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Андрей Суббот.

«Считаем, что субъектам внешнеэкономической деятельности необходимо владеть информацией относительно порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, проведения расчетов на территории Украины, проведения расчетов по валютным операциям, торговли валютными ценностями и трансграничного перевода валютных ценностей, осуществления отдельных операций в иностранной валюте. Во избежание недоразумений, советуем субъектам хозяйствования добросовестно выполнять требования валютного законодательства», — отметил Андрей Суббот.

Налоговые органы применяют к юридическим лицам меры воздействия в виде штрафных санкций за каждый вид нарушения требований валютного законодательства:

  • по вопросам проведения расчетов на территории Украины;
  • проведения расчетов по валютным операциям;
  • торговли валютными ценностями и трансграничного перевода валютных ценностей;
  • осуществления отдельных операций в иностранной валюте;
  • осуществления валютных операций в условиях введенных мер защиты.

Размеры штрафов:

  • налоговые органы применяют к юридическим лицам штрафные санкции в размере 25% суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, пересчитанной в национальную валюту по официальному курсу НБУ, установленному на день осуществления такой операции, за каждый случай нарушения, установленного в результате проверки;
  • те же действия, совершенные повторно, влекут за собой наложение штрафа в размере 50% суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

За нарушение требований валютного законодательства налоговые органы применяют к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) меры воздействия в виде штрафных санкций в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения.

Днем выявления нарушения требований валютного законодательства является дата составления акта документальной или фактической проверки юридического лица (кроме уполномоченных учреждений).

Суммы взысканных штрафных санкций направляются в государственный бюджет.

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По материалам Finance.UA
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