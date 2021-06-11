В Киеве собираются поднять цены на парковку

Столичные власти инициируют поднятие тарифов на парковку для частных автомобилей. Планируется, что тариф будет повышен на парковку в центре города, а также на прилегающих к центру территориях.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
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«Действующие тарифы пересматриваются впервые за 12 лет, — пояснил заместитель главы КГГА Константин Усов. — Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудование, энергоносители и оплату труда».
Какие тарифы предлагают:
«Принципиальным является решение обеспечить киевлянам бесплатную парковку ночью, в выходные и праздничные дни», — добавил Константин Усов.
Для чего это необходимо. Установление тарифа в первую очередь призвано разгрузить центральную часть Киева и сделать ее удобной для всех участников дорожного движения.
«Урегулировав спрос и предложение, мы получим больше свободных мест, уменьшим пробки, а также вредные выбросы от автомобилей и сделаем центр города чистым, красивым и комфортным», — отметил заместитель главы КГГА.
Также предлагается изменить стоимость однодневного и месячного абонементов на парковку:
Константин Усов также отметил, что город разработал систему электронных сервисов оплаты за парковку, что позволит очистить улицы Киева от нелегальных парковщиков.
«Механизм электронной оплаты исключает человеческий фактор и создает такие условия, в которых водителям не будет никакого смысла платить „самозванцам“, поскольку это не освободит их от уплаты за парковку по официальному тарифу и от штрафа за его неуплату. Нелегальные парковщики проиграют бой с прозрачными цифровыми технологиями и со временем уйдут с улиц города», — отметил Константин Усов.
Куда пойдут доходы от парковки. Большая часть доходов города от парковки будет направлена в специальный фонд городского бюджета, из которого будет финансироваться прежде всего развитие общественного транспорта, совершенствование схем дорожного движения и повышение безопасности киевлян на улицах города.
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