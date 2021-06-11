В Киеве собираются поднять цены на парковку

Столичные власти инициируют поднятие тарифов на парковку для частных автомобилей. Планируется, что тариф будет повышен на парковку в центре города, а также на прилегающих к центру территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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«Действующие тарифы пересматриваются впервые за 12 лет, — пояснил заместитель главы КГГА Константин Усов. — Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудование, энергоносители и оплату труда».

Какие тарифы предлагают:

проектом распоряжения предлагается установить тариф на парковку в центральной части города не более 35 грн/ч;

на прилегающих к центру территориях — не более 25 грн/час;

в спальных районах оставить стоимость парковки без изменений — в размере 5 грн/час.

«Принципиальным является решение обеспечить киевлянам бесплатную парковку ночью, в выходные и праздничные дни», — добавил Константин Усов.

Для чего это необходимо. Установление тарифа в первую очередь призвано разгрузить центральную часть Киева и сделать ее удобной для всех участников дорожного движения.

«Урегулировав спрос и предложение, мы получим больше свободных мест, уменьшим пробки, а также вредные выбросы от автомобилей и сделаем центр города чистым, красивым и комфортным», — отметил заместитель главы КГГА.

Также предлагается изменить стоимость однодневного и месячного абонементов на парковку:

их стоимость будет определяться в зависимости от тарифа в конкретной части города и промежутка времени, на который предоставляется услуга, при этом будут действовать значительные скидки: на дневной абонемент — 28% от полной стоимости; на месячный абонемент в центре — 50%;

в прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40% соответственно.

Константин Усов также отметил, что город разработал систему электронных сервисов оплаты за парковку, что позволит очистить улицы Киева от нелегальных парковщиков.

«Механизм электронной оплаты исключает человеческий фактор и создает такие условия, в которых водителям не будет никакого смысла платить „самозванцам“, поскольку это не освободит их от уплаты за парковку по официальному тарифу и от штрафа за его неуплату. Нелегальные парковщики проиграют бой с прозрачными цифровыми технологиями и со временем уйдут с улиц города», — отметил Константин Усов.

Куда пойдут доходы от парковки. Большая часть доходов города от парковки будет направлена в специальный фонд городского бюджета, из которого будет финансироваться прежде всего развитие общественного транспорта, совершенствование схем дорожного движения и повышение безопасности киевлян на улицах города.

Справка Finance.ua:

За 2020 год по оплате за дневную парковку в бюджет города Киева поступило всего около 22 млн грн.

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