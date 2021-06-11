Урегулирование долгов за газ: Рада приняла закон за основу

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала в первом чтении доработанный законопроект 3508-д, которым предлагается механизм реструктуризации долгов теплокоммунэнерго и водопоставщиков за газ.

Документ поддержал 301 депутат.

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Один из авторов документа Евгений Пивоваров пояснил, что законопроект является очень важным и позволит пройти стабильно отопительный сезон.

«Сегодня перед теплокоммунэнерго задолженность населения составляет 27 млрд грн, а задолженность ТКЭ перед „Нафтогазом“ — 47 млрд грн и 8 млрд грн штрафных санкций», — добавил он. Этот документ имеет целью решить вопрос финансовой задолженности.

Им предлагается:

отменить начисление штрафных санкций, или пени, на задолженность, возникшую после 1 мая 2020 года;

разрешить реструктуризацию задолженности ТКЭ на 5 лет;

на 5 лет; наложить запрет на начисление пени со стороны поставщиков природного газа по категории населения.

Как отметил председатель подкомитета Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Остап Шипайло, часть долгов связана с недостатками государственного регулирования.

«Такие долги не были учтены в счетах конечных потребителей и не имеют источников погашения. Перекладывать их на тарифы будущих периодов — безответственно перед гражданами. Предприятия ЖКХ не могут качественно готовиться к отопительному сезону — а это чревато технологическим кризисом зимой», — добавил он.

По словам Шипайло, доработанный документ предусматривает также верификацию задолженности и механизм запуска фактического расчета.

Так, в сентябре в Раде будет зарегистрирован другой законопроект, содержащий изменения в госбюджет. А именно, проверенные государством суммы, подлежащие компенсации, и определенные под контролем Минфина источники погашения.

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