По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (38,997 млн грн и 58,837 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (64 и 33), максимальный курс продажи доллара 27,92 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,90−26,91 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 97 активных заявок по доллару на сумму 97,834 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8700 — 100 000
26,9200 — 50 000
26,9000 — 10 000
26,9000 — 30 000
26,9000 — 10 000
26,8900 — 20 000
26,8800 — 40 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,8800 — 15 000
26,9000 — 100 000
26,9000 — 15 000
26,9000 — 10 000
26,9000 — 6 000
26,9000 — 10 000
26,9000 — 50 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,9604 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,9371 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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