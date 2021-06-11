0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 283 0

Здоровая конкуренция: Шкарлет объяснил высокие зарплаты в «университете Зеленского»

Здоровая конкуренция: Шкарлет объяснил высокие зарплаты в «университете Зеленского»

Министр образования и науки Сергей Шкарлет удивлен, что информация о высоком уровне зарплат в новом президентском университете вызвала негативные эмоции. По его словам, Минобразования работает над созданием достойных условий оплаты для всех педагогов и развитием здоровой конкуренции.

Об этом Шкарлет написал в Telegram, передает сайт Сегодня.

«Комментарий о заработной плате для преподавателей президентского университета вызвал нешуточную бурю эмоций. Был очень удивлен читать комментарии вроде „а чем другие преподаватели из других ЗВО хуже?“» — отметил он.

Шкарлет считает такие комментарии «неуместными манипуляциями» и подчеркнул, что его команда работает над повышением уровня зарплат в сфере образования.

«Мы работаем над созданием достойных условий оплаты труда с целью приближения к мировым стандартам, поощряем лучших и наиболее добросовестных, чтобы стимулировать развитие здоровой конкуренции, которая и способствует дальнейшим успехам нашей сферы образования», — написал министр.

Кроме того, по его словам, преподавать в новом университете будут «не какие-то „только что рожденные“ ученые, а наши украинские преподаватели», которые сегодня работают в разных университетах страны.

«Они будут иметь возможность на конкурсной основе стать частью профессионального коллектива инновационного научного проекта Президента. И критиковать за намерения гарантировать им высокий уровень оплаты труда — это по крайней мере странно», — утверждает Шкарлет.

Он добавил, что как педагог и бывший ректор гордится украинскими преподавателями и учеными, их достижениями, стремлением к развитию и многочисленными победами на международных образовательных мероприятиях их студентов.

«Считаю, что украинские преподаватели уже сегодня успешно конкурируют своими знаниями и своими педагогическими достижениями в мире. А потому анонсированные планы о достойной оплате их труда я как министр образования и науки Украины буду отстаивать и в дальнейшем», — подчеркнул министр.

Ранее министр образования заявил, что в новом президентском университете лучшим преподавателям будут платить не менее 4 тысяч долларов или евро, и это только начало.

Напомним, в конце мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Киеве президентского университета, который будет выпускать специалистов для обеспечения безопасности нашего государства. Соответствующий документ он подписал во время форума «Украина 30».

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.