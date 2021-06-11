Здоровая конкуренция: Шкарлет объяснил высокие зарплаты в «университете Зеленского»

Министр образования и науки Сергей Шкарлет удивлен, что информация о высоком уровне зарплат в новом президентском университете вызвала негативные эмоции. По его словам, Минобразования работает над созданием достойных условий оплаты для всех педагогов и развитием здоровой конкуренции.
Об этом Шкарлет написал в Telegram, передает сайт Сегодня.
«Комментарий о заработной плате для преподавателей президентского университета вызвал нешуточную бурю эмоций. Был очень удивлен читать комментарии вроде „а чем другие преподаватели из других ЗВО хуже?“» — отметил он.
Шкарлет считает такие комментарии «неуместными манипуляциями» и подчеркнул, что его команда работает над повышением уровня зарплат в сфере образования.
«Мы работаем над созданием достойных условий оплаты труда с целью приближения к мировым стандартам, поощряем лучших и наиболее добросовестных, чтобы стимулировать развитие здоровой конкуренции, которая и способствует дальнейшим успехам нашей сферы образования», — написал министр.
Кроме того, по его словам, преподавать в новом университете будут «не какие-то „только что рожденные“ ученые, а наши украинские преподаватели», которые сегодня работают в разных университетах страны.
«Они будут иметь возможность на конкурсной основе стать частью профессионального коллектива инновационного научного проекта Президента. И критиковать за намерения гарантировать им высокий уровень оплаты труда — это по крайней мере странно», — утверждает Шкарлет.
Он добавил, что как педагог и бывший ректор гордится украинскими преподавателями и учеными, их достижениями, стремлением к развитию и многочисленными победами на международных образовательных мероприятиях их студентов.
«Считаю, что украинские преподаватели уже сегодня успешно конкурируют своими знаниями и своими педагогическими достижениями в мире. А потому анонсированные планы о достойной оплате их труда я как министр образования и науки Украины буду отстаивать и в дальнейшем», — подчеркнул министр.
Ранее министр образования заявил, что в новом президентском университете лучшим преподавателям будут платить не менее 4 тысяч долларов или евро, и это только начало.
Напомним, в конце мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Киеве президентского университета, который будет выпускать специалистов для обеспечения безопасности нашего государства. Соответствующий документ он подписал во время форума «Украина 30».
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