Какие отрасли больше всего кредитовались в 2010-2019 (инфографика)

Больше всего кредитов от украинских банков получили предприятия оптовой, розничной торговли, электроэнергетики, пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Об этом свидетельствует авторское исследование финансового аналитика компании YouControl Романа Корнилюка — «Секторальные экономические тренды последнего десятилетия».
Это вполне логично, ведь все эти сектора экономики одновременно возглавляют рэнкинг по доходам, сохраняя позиции или демонстрируя динамику роста в течение последнего десятилетия.
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Несколько ниже за свои же места в рейтинге по совокупной выручке получили компании из сферы транспорта и логистики (№ 8 по кредитам, № 5 по доходам) и металлургии (№ 9 по кредитам, № 7 по доходам). Гипотетически это может объясняться более высоким уровнем тенизации в транспортной отрасли, а также высоким уровнем невыплат по займам в секторе металлургии со стороны связанных с банками-кредиторами финансово-промышленных групп.
Крупнейшие должники. Для отражения уровня неработающих кредитов аналитики отобрали ТОП-20 секторов экономики, предприятиям которых банки предоставили 94% всех корпоративных кредитов.
Выяснилось, что более 50% неработающих кредитов от всех полученных от банков займов сосредоточены в таких важных для экономики секторах как:
«Это можно рассматривать как еще одно доказательство неспособности олигархической системы обеспечить устойчивое развитие экономики. Олигархи жалуются на отсутствие доступного кредитования, при этом не хотят возвращать банкам старые долги», — отмечает автор исследования.
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У предприятий розничной торговли (83,4%) — очень высокий уровень неработающих кредитов, тогда как оптовики (34,5%) не вернули банкам только треть кредитов. Высокий уровень невозврата по кредитам в секторах ритейла, аренды и лизинга лишь частично объясняются рискованностью данного бизнеса. Раньше, довольно часто, компании с такими КВЭД были включены в цепочки схем связанного кредитования, вымывания средств из госбанков и злоупотреблений в сфере финмониторинга, поскольку процедура их создания и ликвидации существенно проще, чем в других отраслях.
Надежные заемщики. Компании на «новых» высококонкурентных рынках в сфере IT, агросектора, гостинично-ресторанного бизнеса, автотрейдинга или транспорта, которые развились практически с нуля за годы независимости, демонстрируют значительно более низкие уровни просрочки по кредитам.
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